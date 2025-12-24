魔高一丈! 毒梟製「運毒潛艇」配星鏈 運更遠難查緝

美國近期打擊委內瑞拉運毒船，也扣押油輪。（圖／達志影像美聯社）

中南美洲的毒販，開始自製「運毒潛艇」，不但可以躲避查緝，航行距離也更遠，甚至可以跨越大西洋，將毒品從南美送到南歐。這些「運毒潛艇」性能不斷升級，甚至配備有星鏈，未來可以透過遠端操控，恐怕更難查緝。

美國近期打擊委內瑞拉運毒船，也扣押油輪。（圖／達志影像美聯社）

美國海岸巡防隊近期發現運毒潛艇數量急劇增加，這些潛艇能載運大量毒品，如一艘潛艇內裝載了1.7萬磅的古柯鹼。這些潛艇多在南美洲紅樹林中建造，難以偵測和攔截，毒販一旦被發現就會棄艇逃逸。專家指出，運毒潛艇已成為犯罪集團常用手法，對歐洲構成日益增長的威脅。美國軍方持續打擊海上毒品走私活動，同時也扣押了委內瑞拉油輪，引發國際社會關注與爭議。

廣告 廣告

海事專家Jose Ferreira表示，運毒潛艇已成為犯罪集團越來越常使用的手法，對歐洲構成日益增長的威脅，不僅難以偵測追蹤，攔截也極其不易。這些潛艇通常在海面下航行，並塗上特殊顏色以避免被發現。它們絕大多數是在南美洲的紅樹林中建造完工，濃密的大樹與植被為毒販提供了絕佳的藏身處。

越來越多的運毒潛艇正前往距離組裝地數千英里外的新市場。各國軍警觀察到這些潛艇的活動範圍不斷擴大。上個月，一艘載有近2噸古柯鹼的潛艇從南美洲跨越大西洋，抵達葡萄牙海岸。葡萄牙警方逮捕了船上的4名毒販，並公布了潛艇的內部構造。

儘管單艘運毒潛艇的造價可能高達100萬美元，但海事當局指出，毒販通常在成功運送一次後就會遺棄潛艇。今年1月，西班牙海岸打撈出一艘沉沒的潛艇，外界評估這很可能是毒販在成功交易後立即丟棄並逃離的。

智庫Insight Crime成員Henry Shuldiner強調，海上運毒過程中有很多風險可能發生，包括機械故障、惡劣海況、惡劣天氣或執法部門的介入，一旦出現問題，毒販幾乎不可能生還。由於海上運毒風險多，這些毒梟最近還在潛艇上配備「星鏈」的衛星天線，專家評估未來他們很有可能透過遠端遙控方式運毒。

同時，海上走私者正面臨新威脅。10月，美軍在加勒比海摧毀了一艘可疑潛艇。另一個威脅來自美國對毒品的大力打擊，美軍最近再度轟炸委內瑞拉的運毒船。美國軍方報告稱，他們在東太平洋擊中另一艘涉嫌運毒的船隻，造成1人死亡。這是五角大樓「南方之矛行動」的最新打擊行動，旨在遏制毒品流入美國，自9月初以來已有105人喪生。

除了炸毀運毒船外，美國已扣押兩艘委內瑞拉油輪，據路透社報導，第三艘正遭美國海岸防衛隊追緝。委內瑞拉外交部長Yvan Gil Pinto警告，這些侵略行為不僅會影響委內瑞拉，對委內瑞拉能源貿易的封鎖和海盜行為將影響石油和能源供應，增加國際市場的不穩定性，並打擊拉美、加勒比海及世界經濟，特別是最脆弱的國家。

兩國的緊張局勢引發中國大陸與俄羅斯在聯合國安理會上聯手發言，指責美國恐嚇委內瑞拉。中國常駐聯合國副代表孫磊表示，美方的一系列言行導致地區局勢持續緊張，引發地區國家和國際社會的強烈擔憂。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞認為，這種正在進行的干預行動可能會成為未來針對拉丁美洲國家武力行動的模板。反美陣營高分貝發聲、力挺委內瑞拉，使局勢絲毫沒有降溫。

更多 TVBS 報導

香港海關派潛水機器人揪「海上毒倉」！貨輪船底藏價值10億毒品

美軍東太平洋再炸「運毒船」 瞬間變火球擊斃4毒販

這車還能開？「鈑金毀損」開上路真相曝…毒販躲警撞車逃

