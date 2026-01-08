《魔髮奇緣》真人版主演出爐！ 網讚完美選角：迪士尼終於不讓人失望了

蒂根卡芙特（左圖）與麥洛曼海姆（右圖）將分別飾演長髮公主「樂佩」與俠盜「費林雷德」（小圖）。（翻攝teagancroft IG／milomanheim IG／IMDb）

迪士尼真人版電影《魔髮奇緣》（Tangled）主演人選正式揭曉！華特迪士尼影業（Walt Disney Pictures）歷經長時間全球選角，最終拍板由澳洲新生代女星蒂根卡芙特（Teagan Croft）與男星麥洛曼海姆（Milo Manheim）分別飾演長髮公主「樂佩」與俠盜「費林雷德」，消息一出讓全球粉絲相當驚喜。

粉絲狂讚「完美選角」 男主角發聲：一定不辜負角色

《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）今（8日）率先獨家報導，現年21歲的卡芙特將飾演擁有神奇長髮、好奇又勇敢的樂佩公主。卡芙特過去曾在DC影集《泰坦》（Titans）中飾演烏鴉，也在Netflix電影《逐夢大海》（True Spirit）飾演獨自環球航行的少女航海家。

而24歲的曼海姆則將在真人版《魔髮奇緣》中出演帶點痞氣的盜賊費林雷德。過去他在迪士尼音樂電影《殭屍高校聲》（Zombies）系列展現音樂實力，近年也活躍於影集與舞台劇。

蒂根卡芙特將飾演「樂佩公主」。（翻攝teagancroft IG／IMDb）

麥洛曼海姆將出演「費林雷德」。（翻攝milomanheim IG／IMDb）

迪士尼隨後在社群網站正式宣布《魔髮奇緣》真人版選角，粉絲們感動留言：「完美選角」「謝謝迪士尼這次沒讓人失望」。曼海姆也在IG限動貼出電影中經典的高塔照片，並轉發相關報導，寫下：「感激到不知道該怎麼用言語形容。我一定會好好詮釋他，我保證。」

去年12月還在試鏡？ 下一步鎖定反派「葛索媽媽」

根據《好萊塢報導》，真人版《魔髮奇緣》由歌舞電影《大娛樂家》導演麥可格雷希（Michael Gracey）執導，將保留動畫版的音樂元素。製片則由長年與迪士尼合作的克里斯汀伯爾（Kristin Burr）擔任，她曾製作《時尚惡女：庫伊拉》真人版。劇本則由《雷神索爾：愛與雷霆》編劇珍妮佛凱汀羅賓森（Jennifer Kaytin Robinson）操刀。消息指出，迪士尼為本片主角進行了橫跨美國與英國的大規模選角，入圍人選到去年12月還在倫敦進行試鏡，過程相當慎重。

《魔髮奇緣》是迪士尼動畫「第二次文藝復興」的重要作品之一。（翻攝IMDb）

報導指出，此次卡司象徵新一代演員接棒原版動畫配音陣容，當年樂佩與費林雷德分別由曼蒂摩爾（Mandy Moore）與柴克萊威（Zachary Levi）獻聲。《魔髮奇緣》自2010年上映後，被視為迪士尼動畫「第二次文藝復興」的重要作品之一，全球票房達5.91億美元，更衍生出電視頻道影集。

業界認為，出演真人版迪士尼電影的演員，往往能帶來事業轉捩點，既可能成為全球數十億票房鉅作，也伴隨高度審視與粉絲期待。迪士尼內部人士透露，這次選角經過反覆評估，並非倉促決定。下一個尚待確定的重要角色，將是反派「葛索媽媽」，過去一度傳出史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）將出演該角，但目前尚未定案。

