《魔髮奇緣》真人版選角出爐！超高顏值讓網驚呆：迪士尼想通了？

迪士尼真人版電影《小美人魚》、《白雪公主》在推出後評價普遍不佳，甚至一度傳出消息迪士尼打算暫停真人版電影拍攝，沒想到近日卻突然公布《魔髮奇緣》的真人版選角消息，女主角不是先前盛傳的多位女星，而是由澳洲新生代女演員飾演，男主角則是迪士尼體系出身的資深男星。

《魔髮奇緣》全球票房高達5億9,072萬美元。圖／翻攝自迪士尼影業＠臉書

迪士尼在2010年時推出動畫電影《魔髮奇緣》，該部電影全球票房高達5億9,072萬美元，也深受觀眾與影評歡迎。翻拍真人版話題也層出不窮，曾傳出女主角樂佩將由「二代黑寡婦」佛羅倫絲普伊、席妮史威尼來飾演，但最後全數出局，最終確定由澳洲新星蒂根・卡芙特（Teagan Croft）接演；男主角則是曾演出《殭屍高校生》系列的米洛・曼海姆（Milo Manheim）。

廣告 廣告

《魔髮奇緣》真人版男女主角選角出爐。圖／翻攝自disneystudios@IG

蒂根・卡芙特雖然演出作品不多，但她在影集《泰坦》（Titans）中的表現深受劇迷喜愛，此外，她也曾主演改編自真人真事的電影《逐夢大海》，詮釋16歲獨自航行全球的傳奇少女潔西卡・華森。

2人的高顏值也立即在網上引發熱烈討論，「Milo 是迪士尼男神」、「果然錢虧的夠多就會正常選角了」、「終於有像樣的選角了」、「尤金根本長得一樣」、「女主可以！那個古靈精怪感Teagan Croft有！」、「迪士尼屈服了」。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

川普簽署行政命令 聯邦政府介入AI監管

迪士尼砸10億美元投資OpenAI 授權200經典角色供Sora創作

《動物方城市2》時隔9年上映！感恩節5天橫掃175億 爛番茄92%好評