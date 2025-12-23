「魔髮火鳳凰」青年團隊拍紀錄片 「留住」沒落的傳統理髮廳

〔記者林曉雲／台北報導〕過去傳統理髮廳，每位師傅1天能服務超過50位客人，但隨著現代快速剪髮店家興起，老式理髮廳逐漸沒落。「魔髮火鳳凰」青年團隊，以「毛起來剪」為題，深入大街小巷弄，走訪隱匿於城市角落的傳統理髮廳，以紀錄片、掛曆與影像展，以旅行紀錄文化資產新視角，呈現這些場所承載的時代記憶，榮獲教育部今(2025)年「青年壯遊台灣—尋找感動地圖實踐計畫」圓夢青年組金獎。

教育部青年發展署科長洪元元說明，「青年壯遊台灣—尋找感動地圖實踐計畫」，是鼓勵青年在壯遊過程中記錄土地故事與推動在地行動，以壯遊行動探索自我、連結土地，明(2026)年感動地圖實踐計畫開放徵件，即起至明年3月13日止，2 人以上青年組隊參與，高中職學生可報名「扎根種子組」，18至35歲青年可投件「圓夢青年組」，提供最高達19萬元獎金(含實踐獎金、成果徵選獎金及影片特別獎項)，支持青年從壯遊中探索自我、培養多元能力。

青年署長陳雪玉表示，青年署鼓勵青年持續以旅程探索議題、累積行動力，亦會自眾多優秀提案與紀錄成果中選出金、銀、銅獎及多項特別獎，今年的青年作品涵蓋永續旅行、地方創生、文化保存、弱勢陪伴等議題，不僅富含創意，也呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，呈現青年對社會脈動的敏銳觀察與跨域實踐能力，肯定所有團隊在企劃、執行與成果紀錄上的用心投入。

「四根暈船三星蔥」青年團隊以「海風的記憶：他們的遷徙之路」為題，透過影像、田野踏查及家族訪談，再現馬祖移民跨島遷徙的生命軌跡，團隊以成員阿嬤的真實故事為起點，走訪桃園八德與馬祖列島，以紀錄片、手繪速寫與3D建模重構故居，展現跨世代家族記憶與文化底蘊，拿下扎根種子組金獎殊榮。

洪元元說明，壯遊不只是旅行，更是青年看見社會、培養視野並累積能力的重要學習歷程，邀請全國青年參與明年度徵件，一同以行動描繪屬於自己的感動地圖。

