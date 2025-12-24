魔鬼夫下藥迷姦前妻13年「揪5男逞獸慾」遭控56罪…受害女忍痛公開身分

國際中心／綜合報導

英國一名女子遭前夫下藥性侵，時間長達13年。（示意圖、非受害者／翻攝自網路）

英國威爾特郡爆發一起震驚社會的性犯罪醜聞。一名男子菲利普．楊（Philip Young，49歲）遭控在過去13年間，長期對前妻喬安娜（Joanne Young，48歲）下藥並多次性侵，甚至夥同另外5名男子共同犯案。全案涉及強暴、侵入性性侵及持有兒童不雅影像等共56項罪名。

根據綜合外媒報導，根據威爾特郡警方（Wiltshire Police）調查指出，主嫌菲利普．楊的犯行時間跨度極長，介於2010年至2023年之間。他被指控為了滿足私慾，多次使用藥物使前妻喬安娜失去意識或反抗能力，隨後對其進行性侵。

更令人髮指的，菲利普並非單獨犯案，還涉嫌邀請其他男性參與這些暴行。除了多項強暴與下藥性侵指控外，他還面臨偷拍、持有兒童不雅影像及極端色情影像等嚴重罪名，因案情重大，目前已被法院裁定還押候審。

報導指出，警方經長期蒐證後，還另外起訴了5名共犯，分別為諾曼·麥克索尼（Norman Macksoni，47歲）、迪恩·漢密爾頓（Dean Hamilton，47歲）、康納·桑德森·道爾（Conner Sanderson Doyle，31歲）、理查·威爾金斯（Richard Wilkins，61歲）以及穆罕默德·哈桑（Mohammed Hassan，37歲）。這5人分別被控強暴、侵入性性侵及多項性觸摸等罪行，目前皆以交保候傳方式在外等待審判。

值得關注的是，依據英國法律，性犯罪被害人自動享有終身匿名權，但本案受害人喬安娜在受過專業訓練的警員協助下，經過多次諮商與考量，毅然決然選擇放棄這項權利，主動公開身分面對司法程序，決心讓加害者的罪行無所遁形。威爾特郡警方刑事總警監傑夫·史密斯（Geoff Smith）形容，這是一起規模龐大且極度複雜的調查，檢警雙方密切合作才取得如今的重要進展。

英國皇家檢察署（CPS）性犯罪專案檢察官詹姆斯·福斯特（James Foster）強調，經審視警方蒐集的證據，確認已達起訴門檻且符合公共利益，因此正式授權對包含主嫌在內的6人提出刑事追訴。全案定於當地時間23日在英格蘭西南部斯溫登地方法院（Swindon Magistrates’Court）開庭審理。

