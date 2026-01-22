魔鬼細節被抓包！微風南山壽司郎加收5%服務費 網怒抵制

壽司郎日前宣布將於26日正式進駐微風南山，並推出開幕限定優惠。不過，有網友發現公告中暗藏規定，消費將額外加收5%清潔服務費，直言「無法接受」。對此，壽司郎總公司表示，將在記者會上統一說明。

壽司郎公告中寫「5%清潔服務費」。（示意圖／資料照）

壽司郎微風南山店公告多項開幕限定優惠，包括極上鮪魚大腹單盤特價40元、水煮大松葉蟹80元，單筆消費滿400元還可獲得折價小卡及限定資料夾等贈品。然而，有眼尖網友注意到，公告中所寫的400元是「5%清潔服務費計算前」金額，因此引發疑問，是否未來所有餐點都要額外加收服務費。

消息曝光後，網友紛紛在社群平台發聲抗議，有人直批「迴轉壽司收清潔費好意思喔」、「壽司郎幾乎是自助，實在沒有收清潔服務費的理由」、「說個笑話迴轉壽司收服務費」、「才剛大漲價現在還要加5%，可笑的鬼島台灣物價」、「拒吃」、「是服務什麼了嗎，除了結帳根本不會遇到店員啊」、「無法接受」。

值得注意的是，壽司郎台中漢口路店於1月20日重新開幕，19日公布的開幕限定抽獎活動資格為單筆消費滿500元以上，並未出現「5%清潔服務費計算前」的規定，依此推測應該只有微風南山店會加收5%清潔服務費。對於外界質疑，壽司郎總公司表示，將於今（22）日記者會統一回覆說明。

