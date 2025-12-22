魔鬼藏在細節裡！日月行館從施工的每一個微小之處，看見現代飯店的奢華與細緻

整理｜Eason 圖片來源｜亞藝設計、漢來日月行館



在高端飯店開發的領域裡，真正成功打造五星級體驗的關鍵，往往不是外界所看見的金碧輝煌，而是隱身於牆體、樑柱、設備管線與工法中的每一道精準作業。位於日月潭涵碧半島制高點的「漢來日月行館」，以270度湖景與沉浸山水的度假氛圍聞名；但能讓旅客在動靜之間感受頂級體驗的核心，其實源自亞藝於飯店內部施工與整合工程的細膩與扎實度。

圖片來源：漢來日月行館。圖片說明：漢來日月行館之戶外無邊際泳池

漢來日月行館由亞藝設計團隊參與內部工程，秉持「專業、創新」為理念，結合平面佈局、公設配置、機電設計、材料選擇、燈光照明及多工種整合，以高效率執行力打造出媲美精品飯店的空間品質。亞藝深知——真正的奢華，在於看不見的嚴謹工序與出色技術。

以人為本的整合思維，從平面佈局到採光細節

漢來日月行館的每一間客房，都以自然木質與大地色調襯托日月潭的四時光影。為確保視線不被破壞，亞藝在平面與公設佈局上精準掌握動線、採光與視野尺度，讓景色在進門的那一刻就成為主角。然而，優雅的景框背後，是大量隱蔽工程的精密整合作業，包含基礎水電管線配置、防水防護、隔熱層、輕隔間定位、空調機電排布等。亞藝透過完整的BIM與現場複核，避免交錯管線造成後續維修風險，並以高品質工法優化隔音，使每間客房都以安靜、舒適為核心。

圖片來源：漢來日月行館。圖片說明：漢來日月行館之客房

嚴謹工序打造奢華質感，從泥作、木作到鐵工的協作

飯店工程最難的是「多種工序整合」。漢來日月行館的工程涵蓋結構補強、油漆、泥做、木工、櫃體裁板、鐵工、暗架、砌磚等多項作業。亞藝以系統化工地管理，精準協調各工種接續上場的時序，使進度不延宕、品質不妥協。材料選擇亦是展現設計深度的關鍵，無論是公共區域的大面石材、客房的木飾面、金屬屏風的細部收邊，抑或燈光配置，都以耐久、環保、安全為前提，確保長期維運上的穩定性。

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：金屬屏風之施工過程

亮點工程｜大廳弧形造型梯——以精湛工法推升美學

走入漢來日月行館的大廳，最吸引目光的莫過於那座流線優雅的弧形造型梯。為呈現如藝術品般的弧度，亞藝特別採用 3D建模精準對位，以高強度鋼材作為結構基底，再搭配弧形玻璃欄杆、大理石踏板與手工打磨的實木扶手，使造型兼具穩定、安全與優雅。整體工序嚴謹，僅扶手收邊就需反覆修磨、校正，才能達到國際精品飯店標準。更重要的是，施工過程中納入綠建材與永續考量，使美感與環保得以並存。

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：漢來日月行館大廳弧形造型梯的施工過程與完工照

亮點工程｜無邊際泳池——安全結構與視覺震撼的同步實現

位於全館制高點的無邊際湖景泳池，以10公分厚的透明壓克力打造外牆，其高抗壓強度確保承受完整水壓，同時保持驚人的透視效果，使泳池彷彿與日月潭湖面融為一體。在細節上，壓克力牆體具備抗UV、耐候性、不泛黃的特性，搭配具延展性的不鏽鋼池體，能避免地震時的結構裂縫，是結合創新與安全的工程典範，其光滑無接縫的表面讓審視線不被打斷，形成絕佳景深效果，提升整體空間質感。

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：漢來日月行館之無邊際泳池的施工過程

五星級的關鍵在於高效率管理與高品質工程

為確保整體施工流程順利，亞藝制定完整的施工計畫，包括工序順序、機具使用、材料管理與工地動線規畫，透過嚴格的安全控管與現場監督，讓施工在高效率下仍維持穩定品質。對亞藝來說，五星級並非裝飾的堆疊，而是從「看不見的地方」開始做到極致，這份專業與執行力，是打造頂級飯店不可或缺的基石。

圖片來源：漢來日月行館。圖片說明：漢來日月行館之大廳弧形造型梯

奢華來自細節，細節來自專業

漢來日月行館在自然懷抱中重新定義頂級度假體驗，而其華麗外表下的工程品質，正是由亞藝以高度整合力、出色技術與人文感知共同實現。魔鬼藏在細節裡，而細節交給專業，對追求高品質建築與飯店開發的業主而言，這正是值得信賴的施工價值。

圖片來源：漢來日月行館。圖片說明：漢來日月行館之戶外無邊際泳池

