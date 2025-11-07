魔鬼藏在細節裡？爆乳特助曾當卡達航空空姐「燦笑交保」38字自介曝

記者陳弘逸／台北報導

總經理特助劉純妤，移送北檢複訊後，裁定15萬元交保。因步出地檢署時，面露燦笑，加上樣貌及身材姣好，引發熱議。（圖／翻攝畫面）

檢警調偵辦跨國詐騙集團太子集團（Prince Group），同案被告之中，一名公司高層的女特助劉純妤，因樣貌姣好，裁定15萬元交保，面露燦笑還展現「事業線」步出地檢署，引發熱議；她被網友肉搜，曾在卡達航空擔任空服員一年，自介寫下「魔鬼藏在細節裡，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點的累積也可以創造很大的收益」38字，引起網友撻伐。

檢警調偵辦跨國詐騙集團太子集團電詐洗錢組織，該集團在台博弈公司天旭國際科技總經理特助劉純妤，淪被告移送北檢複訊後，裁定15萬元交保，當時她面露燦笑還展現「事業線」步出地檢署，引發熱議。

網友紛紛肉搜劉純妤，被發現LinkedIn（領英）資料提及，她畢業於奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology），曾在卡達航空擔任空服員一年，之後就到涉案公司任職至今，已逾5年。

有網友在劉女關閉社群前截圖自介頁面，內容寫道，「魔鬼藏在細節裡，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點的累積也可以創造很大的收益」。

網友紛紛留言撻伐，「自介還一步步腳踏實地」、「現在很多詐騙都會用假掰的勵志小語來包裝正當化自己幹的缺德事 」、「至少人家知道 魔鬼藏在細節裡」、「你怎麼把高級秘密講出來了」、「是，魔鬼在這裡」、「魔鬼是自介吧」。

劉純妤交保後，相當低調，網路也開始流出關於她「捕風捉影」的資訊；面對大批網友肉搜，她疑在前天（5日），將IG、FB、Threads等社群關閉，外傳甚至將LINE帳號刪除，後續靜待司法調查。

