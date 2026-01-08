魔鬼藏在細節裡！飛機座椅大都是「藍色」？設計真實目的曝：能騙過大腦

記者簡浩正／綜合報導

多數航空公司選擇藍色作為座椅顏色，專家指出，這是因為藍色具有鎮靜效果。（圖／翻攝自pixabay）

飛機座椅顏色的選擇並非偶然。飛機機艙裡一排排的藍色座椅，早已成為多數人對「搭飛機」的共同記憶，這種看似理所當然的設計，其實有其考量。航空設計專家揭露，這背後其實隱藏著精心策劃的「色彩心理學」。

據英國每日郵報報導，飛機內部設計從頭到尾都以乘客為中心，經過精心考慮，波音公司（The Boeing Company）每年為各商業航空公司生產數百架飛機，在全球擁有超過1萬4000架飛機。波音公司表示，飛機座椅通常是藍色的，雖然藍色也會有差異，但設計師在決定座椅顏色時會考慮色彩心理學。例如藍色和綠色的搭配，有「和平」的含義，而藍色和紫色的搭配，則像徵著「高貴」。

旅遊訂票平台Nanak Flights執行長卡普爾（Rishi Kapoor）解釋，儘管統計數據顯示飛機是最安全的交通工具，但仍有許多乘客在飛行過程中容易感到焦慮或壓力。此時，藍色能發揮關鍵的鎮靜作用，幫助乘客放鬆心情，讓旅程更加舒適，「這看似微不足道的細節，卻是打造優質飛行體驗的關鍵。」

航空設計師古德（Nigel Goode）進一步分析，不同色調的藍色也有不同用途。廉價航空傾向使用色彩鮮豔、大膽的藍色來強化品牌印象；而傳統航空公司則多採用柔和、低飽和度的藍色，目的是營造出一種「家」的放鬆感，以及自然、樸實的氛圍。

他也說到，藍色之所以成為首選顏色，「是因為它是一種保守、不具爭議性的企業色調，象徵著值得信賴和安全，所以你會看到像英國航空公司這樣的老牌航空公司都在使用它。」

