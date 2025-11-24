「魚丸伯」到草屯義煮 炎峰國小近千名學童喝湯暖胃

「魚丸伯」的新鮮魚丸湯不斷地供應，讓小朋友吃完還可以加。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕10多年來在中南部偏鄉學校義煮，台中大坑「魚丸伯」今天跟兒女到草屯鎮炎峰國小，讓該校近千名學童品嘗熱騰騰的魚丸湯，義煮團隊貼心地詢問「要加香菜嗎？」，經實測香菜控和不愛香菜的小朋友各半，而人稱「魚丸伯」的吳明道則不吝加料，讓喜歡魚丸湯的人吃好吃滿。

台中大坑「魚丸伯」吳明道，10多年前展開偏鄉學校義煮魚丸湯的行動，已去過南投縣的仁愛、信義、魚池、中寮等鄉鎮的偏鄉學校，因南投縣長許淑華在一次義煮活動中，邀請他有機會也可到草屯鎮的大型學校炎峰國小義煮，因此他今天與家人和多個熱心的社團，將料理車開進炎峰國小。

炎峰國小規劃1處安全區域，讓義煮人員現煮魚丸湯，而該校包括幼兒園和國小部學童近千人，校方將小朋友分4梯次，由最小的先品嘗，而「魚丸伯」工作人員趁小朋友在現場品嘗的機會，介紹魚丸製造過程，也提醒小朋友珍惜食物。

炎峰國小校長陳恒聰表示，「魚丸伯」曾歷經生意失敗的挫折，後來拜師學做魚丸，從失意中重新站起來，且長年投入義煮行動，小朋友喝著鮮美魚丸湯的同時，也聆聽他助人和從挫折中站起來的故事，不只暖胃也暖心。

炎峰國小的小朋友分批享用魚丸湯。(記者陳鳳麗攝)

陪同「魚丸伯」吳明道(右1)一起義煮的志工，也準備多個籃球送給學校，由校長陳恒聰(左2)代表接受。(時記者陳鳳麗攝)

