魚信了、人也信了！屏東巨藻森林美照藏「仿生藻」 館方證實：因難養活

屏東海生館巨藻森林展區壯觀逼真，真假藻類混搭展示。（圖／翻攝自屏東海生館官網）

屏東國立海洋生物博物館內部的「巨藻森林」展缸近日在網路上引起熱議。有民眾參觀時分享觀展心得，對於展區內高達60公尺的巨藻與透明展示牆驚嘆不已，並在社群平台發文詢問該面「玻璃牆」的造價。隨後網友留言解釋，該牆其實為鑄造壓克力製成，並估計整體造價可能達到3000萬元。同時也有民眾指出，缸內部分巨藻為人造材質，引起一片驚訝。

根據館方說明，巨藻展缸為館內最高展示缸，以美國加州外海的巨藻森林為設計靈感，自2021年起正式對外開放。館方坦言，由於活體巨藻在恆春地區難以長期培育，加上從美國空運來台的養殖成本高、保存難度大，因此缸內展示採用「活體與人造混搭」的策略，以達到穩定展示效果。

有網友在留言中補充，假藻通常顏色較淺，近似青蘋果綠，而真藻顏色偏深，葉面亦可觀察到凋零破損的紋理。另有曾參與該館造景工程的業者表示，為了營造穩定生態意象，部分展示缸內不只巨藻，連海草、珊瑚、甚至遠景中的魚貝類也多為固定式仿真模型。

根據業者說法，選用人造造景除能降低維護成本，也可避免過度依賴野外採集真實生物。屏東海生館則強調，海洋保育為其首要使命，維持生態展示與保護野生資源間須取得平衡。未來仍將致力突破人工繁殖瓶頸，期望有朝一日能全面以活體巨藻替代仿真植株。

儘管展缸內有部分人造素材，仍有不少遊客表示，整體視覺效果令人震撼，無論真假，魚群悠游其間、巨藻隨水搖曳的畫面，已成功傳達海底森林的生態意境。

屏東國立海洋生物博物館說明，部分藻類、珊瑚與魚蝦為模型製作，維護更穩定。（圖／翻攝自臉書，國立海洋生物博物館）

