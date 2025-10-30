一魚兩吃？瑞典紳寶有意在加拿大組裝烏克蘭獅鷲戰機，引誘楓葉國「回心轉意」放手美規F-35

瑞典國防公司紳寶（Saab）在接獲烏克蘭超過100架新戰機訂單後，開始考慮將海外設置新的組裝中心，讓自家獅鷲戰機（Gripen）得以快速提高產量，滿足後續交機或其他新訂單的潛在需求，而過往有多次合作、而且地廣人稀的加拿大，就成為紳寶考慮的首要地點之一。

引述加拿大廣播新聞網（CBC）報導，紳寶執行長約翰松（Micael Johansson）日前受訪時曾透露，面對基輔（Kyiv）有意願採購超過100架獅鷲戰機，這將使該公司的產能需求必須增加一倍。而單靠現有的瑞典生產線，完全不足以應付這張訂單，SAAB希望在加拿大或歐盟某地設置組裝中心。

聽聞這個消息，加拿大工業部長梅蘭妮・喬利（Mélanie Joly）開心地表示，這是一個「好消息」，並在同一天立即與約翰松進行會談溝通。喬利強調，加拿大一直與紳寶維持積極合作，也會設法研究、後續能採取哪些措施，加強雙邊合作關係。

事實上，紳寶之所以考慮加拿大，外媒認為其背後目的有兩個：第一點是考量到過往彼此已經有過類似合作，紳寶旗下「全球眼」（SAAB GlobalEye）長程預警機的產線，就是由SAAB與加拿大企業龐巴迪（Bombardier）聯合製造。而且單就最新一筆訂單，加拿大政府同時認為，促成合作等同間接給予烏克蘭更多幫助，符合該國在俄烏戰爭的立場定位。

瑞典紳寶旗下最知名的「獅鷲」戰機。（翻攝自SAAB官網）

另外一個目的算是隱藏期待，獅鷲戰機其實也曾在多年、當加拿大空軍考慮更新現有舊型CF-18「大黃蜂」戰機（McDonnell Douglas CF-18 Hornet）時，登上楓葉國最終考慮清單，紳寶當時就曾給出承諾，一旦能取得訂單合約，該公司願意讓戰機在加拿大本地進行生產和維護。只可惜，最終決選敗給洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的五代F-35匿蹤戰機。

不過，雖然加拿大國防部選購F-35，但隨著川普（Donald Trump）重返白宮、一系列針對北美鄰居的小動作，讓加拿大多有不滿，再加上其價格方案隨通膨不斷飆高，也讓現任總理卡尼（Mark Carney）考慮重審這筆軍武採購協議，消息曝光後，讓包含紳寶在內多家廠商，嗅到一絲可能性。

加拿大向美國採購88架F-35戰機，作為該國空中新一代戰力。根據當地媒體報導，國防部關於F-35採購審查報告，已送交總理辦公室桌上，在國會或內閣做出進一步改變之前，加拿大仍將全力推進F-35採購專案。至於工業部，則向洛克希德馬丁溝通，希望對方能給予該國更多經濟誘因。

北約聯合演習中的挪威現役F-35A戰機。（翻攝自北約官網）

喬利10月初受訪時曾表示，加拿大聯邦政府保留先前組建混合編隊的構想，她坦言、渥太華（Ottawa）當局考據的選項之一，是先購入小數量的F-35戰機，同時也向紳寶採購一支獅鷲機隊，藉此綜合擷取兩種機型的優點長處。

作為瑞典雷式戰鬥機（Saab 37 Viggen）後繼者的獅鷲戰機，擁有C/D與E/F等多種型號，包含單人與雙人座艙版本，作戰半徑為926公里、最大航程為4,000公里，裝載有1門27公釐毛瑟BK-27單管機砲，以及10個彈藥掛載點，可掛載如AIM-9響尾蛇飛彈、AGM-65小牛飛彈或RBS-15反艦飛彈等武器。

獅鷲最大特色、也是它經常被選擇的主要原因，是因為這款戰機易於維護，還可以適應惡劣地形，從公路或林間空諦起降，此外即使零基礎、後勤機組人員訓練時間也比其他機型少很多。

前文提及的「全球眼」預警機，目前在加拿大安大略省的密西沙加（Mississauga）進行組裝，而機體生產最後一部分，則回到瑞典原廠完成，並在當地配備雷達和感測器設備，完成最終出廠交付前所有檢測。

紳寶加拿大（Saab Canada）分公司總裁卡羅爾（Simon Carroll）表示，該公司將加拿大視為一個重要市場，能支持全球需求的增長，「我們正在繼續發展和深化與加拿大本地企業的關係，設法支持我們的產品與專案計畫。」

雖然加拿大尚未決定，是否真的放棄F-35或削減採購額度，但隨著相關傳聞被媒體曝光，現任美國大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）對此很不開心，公開警告加拿大，以他們這樣的國家規模來說，如要維持兩支機隊、特別是混合機種編隊，其成本費用將會非常昂貴。

