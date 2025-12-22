魚刺、骨頭、香蕉皮、蛋殼、茶葉渣⋯是廚餘還是垃圾？這樣丟才正確！

魚刺、骨頭、香蕉皮、蛋殼怎麼丟，你知道嗎？無論是煮飯或外食，大家吃飯或多或少都會產生廚餘。在廚餘分類時，許多人感到霧煞煞，究竟魚刺、骨頭、香蕉皮、蛋殼該怎麼丟才正確？Yahoo新聞編輯室帶你一次看懂！

魚刺、骨頭怎麼丟，是許多民眾的疑問。你知道怎麼丟嗎？（示意圖／Getty Images）

魚刺怎麼丟？骨頭怎麼丟？

很多人會直覺以為，吃完魚留下的魚刺、骨頭就是要丟廚餘。根據「新北i環保」，魚刺與骨頭等尖銳廢棄物，屬於一般垃圾，應裝入專用垃圾袋交由垃圾車清運，才是最安全且正確的作法。

香蕉皮、柚子皮怎麼丟？

香蕉皮丟廚餘，是不少人的習慣。不過，回收大百科建議，像是香蕉皮、柚子皮、橘子皮、西瓜皮等都屬於「軟果皮」，在多數縣市被歸類為「生廚餘」，可以撕掉果皮上的貼紙、瀝除水分後回收，製成有機堆肥。但要注意，有些縣市是不回收果皮的，例如基隆市；有些縣市則是僅回收特定果皮，比如苗栗市便規定，柚子皮、西瓜皮為一般垃圾。

果殼、果核、筍殼、蛋殼怎麼丟？

台灣的水果種類多元，像百香果、榴槤、椰子會有果殼；而水蜜桃、李子等水果，吃完會留下果核。到底怎麼丟？回收大百科解答！

【果殼】

椰子殼、榴槤殼等果殼，質地較硬且不易破碎，若是誤入廚餘堆肥場，可能導致設備損壞，並非每個縣市都有能力處理。目前台北市、新北市、高雄市可以進行廚餘回收，但請先對剖再裝袋交給回收車處理；其他多數縣市則歸類為一般垃圾，隨著垃圾車交給清潔人員即可。

【果核】

關於果核，每個縣市的處理廠商不一樣，收運規範也有差異。台北市、新北市、桃園市、新竹市、彰化縣、台南市、高雄市、台東縣等，須丟生廚餘回收；其他縣市則丟入一般垃圾。

【筍殼】

筍殼屬於長纖維類，如果誤入廚餘堆肥場，容易造成機器設備損壞。因此，每個縣市規定不同，例如高雄市可以丟生廚餘回收，新北市、桃園市須當作一般垃圾丟棄。

【蛋殼】

雞蛋是家中常見的食材，使用後的蛋殼，目前全台有堆肥廚餘回收的地區幾乎都有收，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、澎湖縣等，可以丟生廚餘回收；其他縣市請丟一般垃圾。

沒有煮過的肉怎麼丟？

怎麼處理沒有煮熟的生肉？要注意各縣市規範不同。以台北市為例，只要煮熟後豬隻能吃，不論生、熟均可作為「養豬廚餘」回收。台中市則要求，未經烹煮的生肉是「一般垃圾」，請民眾以垃圾袋包裝，再依一般垃圾規定交付垃圾車。

茶葉渣、咖啡渣怎麼丟？茶葉包、咖啡包又該怎麼丟？

每天會自己泡茶或泡咖啡的朋友，多少會產生茶葉渣、咖啡渣。回收大百科表示，茶葉渣屬於「生廚餘」，經回收後通常可以堆肥處理。咖啡渣一樣是「生廚餘」，若是沒有被正確丟入生廚餘回收，而是當成一般垃圾進入焚化爐，因為咖啡渣富含水分，容易導致爐內溫度不足，進而影響焚化爐的壽命。至於怎麼丟，請參考各地方政府公布的回收訊息。以台北市和高雄市為例，茶葉渣、咖啡渣屬於「生廚餘」的範疇，不應當作一般垃圾處理，正確的作法是將咖啡渣的水分瀝乾，再丟入廚餘桶內。

至於茶葉包、咖啡包，不能直接整包丟生廚餘，應將茶葉包裡的茶葉渣、咖啡包裡的咖啡渣取出丟生廚餘回收，茶葉包、咖啡包的包裝袋及棉線丟一般垃圾。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

