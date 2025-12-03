魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千

生活中心／饒婉馨報導

煮飯、吃飯甚至買外食回家，總會產生一些廚餘、垃圾，尤其是帶骨的肉類、魚刺被許多人誤以為是廚餘，但其實新北市環保局早就在粉專解答過，這兩種都屬於「垃圾」而非廚餘，若發現分類不當，可依違反廢棄物清理法第12條，處以新台幣1200元至6000元罰鍰，民眾還是要以各縣市最新公告為主。





一堆人搞不懂魚刺、骨頭是不是垃圾！環保局曝「1答案」提醒：丟錯恐噴6千！

魚刺在新北市屬於「一般垃圾」，而不是廚餘。（示意圖／翻攝自民視新聞）





許多民眾環保意識逐漸提升，越來越多社區會要求居民在倒垃圾前，要使用環保垃圾袋並分類回收，有多數人長期都將魚刺、骨頭當成廚餘處理，一起丟進垃圾車的廚餘桶回收。然而，環保局在今年8月的時候，有在臉書粉專發文解釋過，這2種都屬於一般垃圾而非廚餘，要裝專用垃圾袋交給循線垃圾車，做好垃圾分類。環保局說明，魚刺、骨頭有可能會刺傷豬戶的豬隻，因此不算是「熟廚餘」。環保局強調，若沒處理好垃圾分類，很有可能違反廢棄物清理法，最高可處6000元新台幣。

一堆人搞不懂魚刺、骨頭是不是垃圾！環保局曝「1答案」提醒：丟錯恐噴6千！

新北市環保局因前陣子的非洲豬瘟，全面禁止廚餘養豬，一律瀝乾、裝袋後丟進垃圾車。（圖／翻攝自臉書粉專《新北i環保》）

有網友看到環保局發出的貼文，擔心廚餘會再釀成非洲豬瘟疫情；然而，非洲豬瘟中央災害應變中心之前有與地方政府開會，討論廚餘養豬政策，表示於2026年起，有1年的轉型期，而2027年1月1日起將全面禁止廚餘養豬，但還是須以各縣市公告為主，像新北市環保局就於10月23日在粉專公告，「本市自即日起全面暫停廚餘養豬」。民眾要留意各縣市的最新公告、規定，例如：新北市雖然把魚刺、骨頭歸類為一般垃圾，但台北市的規定則分類為堆肥廚餘，因為食物外殼或骨頭等物，可能造成豬隻在吞嚥時產生困難，但也不算一般垃圾。廚餘也有分成生、熟兩種，生廚餘是蔬菜、水果類；熟廚餘就是剩菜剩飯，包括肉類。





原文出處：一堆人搞不懂魚刺、骨頭是不是垃圾 環保局曝「1答案」提醒：丟錯恐噴6千！

