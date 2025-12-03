魚刺、骨頭算廚餘還是垃圾？環保局曝解答 一堆人丟錯恐噴6千

生活中心／朱祖儀報導

魚刺或骨頭該丟哪類，讓不少人感到困擾。（示意圖／資料照）

吃魚類或肉類時都會剩下一堆骨頭，不少人認為，這些是剩餘的食物殘渣，應該丟進廚餘類，但小心丟錯被罰錢。新北市環保局先前解答，其實魚刺和骨頭不能丟進廚餘回收，因為可能會不小心刺傷豬隻，所以應該丟進一般垃圾裡面。

新北市環保局日前在臉書指出，很多人都以為吃剩的魚刺以及肉類骨頭，算是熟廚餘，不過這兩類食物殘渣其實不能分在廚餘，因為丟進廚餘裡面，可能成為養豬戶的飼料，尖銳的骨頭可能刺傷豬隻。

新北市環保局表示，魚刺及骨頭等尖銳食物殘渣，算是一般垃圾，應該裝進垃圾袋裡面，並妥善交給循線垃圾車，若是被發現丟錯，可能因違反廢棄物清理法，處1200至6000元罰鍰。

新北市環保局指出，魚刺和骨頭算是一般垃圾。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文章曝光後，也有網友表示，除了擔心豬隻吃到魚刺、骨頭會受傷，也怕繼續用廚餘養豬會再釀成非洲豬瘟疫情。非洲豬瘟中央災害應變中心近日與地方政府開會，討論廚餘養豬政策調整，表示擬於2026年起1年為轉型期，自2027年起1月1日起全面禁止廚餘養豬。

另外，要留意的是，各縣市規定略有不同，雖然新北市規定魚刺、骨頭算一般垃圾，但台北市的垃圾分類則規定，食物外殼及骨頭等物恐導致豬隻無法吞嚥，不能直接分類為養豬廚餘，但也不算一般垃圾，應要分類為堆肥廚餘，建議民眾在丟垃圾前，先查好當地政府規定。

