魚樂食光 土城國小惜食教案獲獎

土城國小以創意教案「魚樂食光－探索全魚的美味」，勇奪第三屆首席廚師徵選「惜食創意教案組─珍稀食客教案賞」殊榮。 （教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

「一條虱目魚，品味在地惜食教育」！土城國小以創意教案「魚樂食光－探索全魚的美味」，勇奪第三屆首席廚師徵選「惜食創意教案組─珍稀食客教案賞」。師長帶領學童從魚塭走進教室，再延伸至餐桌，實踐「吃全魚、吃在地、愛地球」惜食理念。

市府表示，受非洲豬瘟疫情影響，推動學校午餐廚餘減量，包括精進菜色、選用在地食材、深化惜食教育，落實防疫、環境永續與飲食教育。

土城國小特選台南代表食材虱目魚為主題參賽，將惜食觀念融入課程，從參訪魚塭、引導式教學到實作烹飪，帶領學生體驗虱目魚探索課程，讓永續發展與美味飲食相輔相成。

土城國小校長李貞慧表示，此次以家喻戶曉的虱目魚為課程主角，結合探索、遊戲與實作等多元學習方式，讓孩子認識虱目魚全魚價值，將環境教育、生命教育與惜食文化融為一體，學生從小在漁村長大，熟悉吃魚文化，透過教案，讓學童理解每一口食物背後的故事。

教育局強調，剩食問題多源自不當消費與飲食習慣，藉由廚餘減量與惜食教育，從食材源頭控管、菜單設計到供應量調整，培養孩子「惜」以為常的生活態度。