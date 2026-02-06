魚池不只養魚！褒忠「魚莓共生」種出6萬顆草莓 下週進軍超商

雲林褒忠鄉公所與新湖合作農場推動改良「魚菜共生」，鄉公所今宣布，已在鄉內3處種植多達6萬顆草莓，甚至已獲連鎖超商通路合作，預計下週一開賣，盼未來「魚莓共生」模式，讓民眾看見農業多元可能。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林褒忠鄉公所與新湖合作農場推動改良「魚菜共生」，抽魚池肥水，栽種生菜等高經濟作物，去年起嘗試投入草莓種植，有上萬顆草莓收成，採收期甚至也延長至5月。鄉公所今(6)日宣布，已在鄉內3處種植多達6萬顆草莓，甚至已獲連鎖超商通路合作，預計下週一開賣，盼未來「魚莓共生」模式，讓民眾看見農業多元可能。

公所與農場3年前起推動改良式魚菜共生，擇定廢棄魚塭進行魚菜共生，先將無農藥化肥的生菜葉倒入魚塭，池中肥水抽出導入溫室中，直接灌溉至農作根部，最後經土壤過濾將乾淨水質排回魚塭，完成循環農業。此模式已過能有年收成量3公噸美生菜，亦可消除90公噸廢生菜葉，更成功在全球知名循環經濟案例平台Knowledge Hub的資料庫中。

農場理事主席陳清山表示，前年起為創造農作多元，12月時向苗栗大湖購買苗株耕種，收成量超過萬顆，更發現由於草莓每株以獨立盆種植，可避免發生「草莓萎凋病」等土傳性病害，且加入水溫調節器，採收期可延長至5月。

陳清山表示，今年將「魚莓共生」草莓園擴大規劃，選定鄉內3處共1.2公頃作為草莓園，2處0.4公頃草莓牆、1處0.8公頃草莓田，今年度這是加入「滴管」模式精準施肥，甚至抽水也設至靜置槽，降低池水混合泥沙導致植物根部堵塞，目前成效獲得超商通路合作，下週一將開賣。

鄉長陳建名表示，農場長期投入魚菜共生的實作與調整，讓褒忠鄉不僅展現農業「再進化」且多元的成效，會持續和農場、農友合作，讓循環農業不只是理念，而是能年年結果的日常。

立委劉建國表示，「魚莓共生」的案例可謂首屈一指，讓農業不只有產值外更有價值，希望農政單位可看見，並朝向鼓勵推動此栽種方式，協助農民們有更多元收益。

