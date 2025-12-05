魚池公辦民營托嬰中心修繕 開工

南投縣魚池鄉即將迎來全新的托育亮點！縣府四日在魚池國中舉行「魚池公辦民營托嬰中心修繕工程」開工祈福儀式，縣長許淑華親自出席主持，多位地方代表也到場祝福，共同為這項深受地方關注的工程揭開序幕。

當天，縣議員謝明謀、王秋淑、魚池鄉長劉啟帆、馬文君立委服務處執行長楊樹煌、魚池鄉民代表會副主席王若嵐及多位代表、村長到場參與，立委游顥服務處、縣議員石慶龍服務處都出席。

許縣長說，魚池鄉不只有美到全台都知道的日月潭，也有茶香四溢的產業及凝聚力超強的社區；0到未滿二歲是孩子最需要細緻陪伴的時期，我們希望給他們一個安全、穩定、溫暖的地方開始探索世界，這一次的托嬰中心修繕工程，不只是修整空間，更是為魚池鄉的孩子、為每一個年輕家庭，打造一個更安心的托育起點。這項工程總工程經費計新臺幣1,445萬元整，其中衛生福利部補助新臺幣400萬元整，縣府自籌新臺幣1,045萬元整，工程目標不只是在修繕一個空間，而是在為魚池鄉的孩子打造一個安全成長的場域。

廣告 廣告

許縣長進一步表示，本縣托育機構已開辦數及可收托數：公辦民營托嬰中心五處一百一十名，準公共托嬰中心三處一百三十三名，私立托嬰中心一處二十名，共計九處二百六十三名，實際收托數二百三十六名。此次開工的托嬰中心位在魚池國中的校園裡，是「孩子成長最棒的場所」，環境安全、寧靜、綠意盎然，家長一看到就安心，這樣的場域正是我們希望提供給孩子的成長起點。預計在一一六年一月開幕，提供二十四名嬰幼兒接受專業照顧，家長也能安心工作，讓家庭與地方發展形成正向循環。未來托嬰中心啟用後，不只大幅提升地方托育量能，家長也能安心工作，「生活、育兒、職場」三方都能兼顧，形成鄉鎮最美的良性循環。

「投資孩子，就是投資南投的未來。」許縣長強調，托育政策是縣府當前的重要施政方向之一，並持續透過「托育公共化」、「托育平價化」、「托育友善化」三大主軸，讓年輕家庭願意在南投生根、在家鄉安心成家。讓年輕家庭更願意留在南投、在家鄉安定成家；也讓每一位孩子，不論出生在哪個村里，都能享有安全、溫暖、優質的照顧。特別是0到未滿2歲的階段，孩子需要的是最細緻、最穩定的陪伴。此次工程能順利啟動，要感謝魚池國中提供空間與施工單位的全力配合，更感謝地方社區一路相挺。

社會及勞動局表示，期待這座托嬰中心未來成為魚池鄉孩子們的「安全堡壘」、家長最安心的後盾，也希望這項工程成為魚池鄉打造宜居環境、幸福家庭的另一塊重要拼圖。