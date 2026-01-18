魚池鄉少年騎單車摔落12公尺橋下 消防員吊掛送醫

〔記者陳鳳麗／南投報導〕13歲青少年騎自行車，上午行經大林橋，不慎摔落約12公尺深橋下，人倒臥溪床無法動彈，魚池、中心碑、埔里消防弟兄接力以繩索垂降、拖拉擔架，將少年傷患吊掛到路面，再由救護車送至埔榮醫院救治，所幸該少年無生命危險。

魚池鄉13歲少年上午10點35分左右，騎腳踏車行經該鄉大林橋，不明原因摔落出橋面，人與腳踏車摔落到12公尺的溪床，有民眾目擊報案，魚池、中心碑消防分隊出動消防人員、義消趕到現場，由魚池消防弟兄先垂降到溪床，接觸到少年，發現他意識清楚，但無法移動身體。

廣告 廣告

魚池消防分隊有一部分人員在上方路面，架設進行拖拉系統，待傷患處置及固定完備後，用省力拖拉系統將傷患往上拉，埔里、中心碑消防分隊接續抵達，由中心碑消防弟兄接力上拉作業，近11時30分將傷患安全順利吊掛於路面，交由救護人員後送埔里榮民醫院救治。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中天主播「馬德」涉《國安法》被收押禁見 爭議事蹟不只一樁

橋檢北上搜索中天電視台 主播林宸佑等6人涉「國安法」被收押

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

5萬坪賣場僅8名安管人員 女學生遭性侵被監視器拍下卻無人發現

