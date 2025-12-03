魚池鄉日月村伊達邵親子公園啟用 長輩孩童共享休憩空間

為提升日月潭周邊的生活品質，南投縣政府推動的「魚池鄉日月村伊達邵親子公園建置計畫」歷經兩期工程後，於今（3）日正式啟用，為在地居民與遊客提供一處兼具休閒與親子互動的新場域。

啟用典禮由南投縣長許淑華、縣議員石慶龍、全文才、王秋淑、縣府原民處代理處長林婷玉、魚池鄉長劉啟帆等人，以及部落耆老與居民共同出席。活動以祈福儀式揭開序幕，隨後學童體驗新設施，現場氣氛熱絡。

縣長許淑華表示，日月潭屬國家級景點，縣府除關注觀光環境，也重視地方居民需求。本次在議員協助下籌措550萬元經費改善老舊公園，新增多項遊樂、運動及無障礙設施，讓長輩與孩童皆能安全使用，也提供遊客短暫休憩空間，期望能提升生活品質並強化部落文化形象。

廣告 廣告

伊達邵親子公園由縣府與魚池鄉公所共同推動，工程採兩期進行。第一期投入450萬元，改善遊戲區設施，包含複合式遊具、安全地墊、照明更新及彩色遮陽網，提升孩童遊戲安全。第二期則投入100萬元，完善周邊環境，例如基座防撞處理、無障礙扶手、安全圍籬與裝設貓頭鷹造型洗手台，使空間更符合不同年齡層需求。後續將由鄉公所負責維護。

縣府原民處指出，本案以安全、友善、多功能為設計核心，採用無障礙動線並強化遮蔭配置，讓家長與孩童能安心使用。隨著公園啟用，預期將成為居民日常休憩的重要據點，也為日月潭旅遊增添親子友善亮點。原民處強調，縣府將持續推動公共空間改善，營造更宜居的生活環境，讓南投成為適合旅遊與育兒的城市。