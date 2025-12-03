魚池鄉日月村親子公園3日啟用 長輩與孩童開心遊憩

【記者 謝雅情／南投 報導】為提升日月潭周邊生活環境品質，縣府積極推動「魚池鄉日月村伊達邵親子公園建置計畫」，歷經兩期工程，公園3日正式啟用，成為居民休憩、親子互動的好去處。

啟用典禮由縣長許淑華、縣議員石慶龍、全文才、王秋淑、縣府原民處代處長林婷玉、魚池鄉長劉啟帆、部落耆老以及附近居民共同參與。典禮首先由部落耆老與貴賓一同進行祈福儀式，隨後學童迫不及待的開心體驗遊樂設施，許縣長陪著一起同樂，更加碼送紅包幫小朋友加菜。

許縣長表示，日月潭是全國知名景點，縣府除了做好整體環境規劃，也關注在地鄉親心聲，此次透過石慶龍議員了解地方需求，籌措550萬元經費改善老舊公園，新設置更多遊樂、運動及無障礙設施，不僅讓長輩與孩童都能開心且安全的使用，遊客到日月潭也能短暫休息，提升在地生活品質，對營造觀光環境及部落文化形象都有正面的效益。

伊達邵親子公園計畫由縣府及魚池鄉公所共同推動，以改善部落公共空間、提升兒童遊戲環境規劃。工程分兩期施作，第一期投入450萬元，主要針對遊戲區整建，包括新增複合式遊具、安全地墊鋪設、照明改善及設置彩色流蘇遮陽網，讓孩子擁有更安全的遊戲環境；第二期投入100萬元，加強公園周邊的基座防撞處理、無障礙扶手更新、安全圍籬網及童趣貓頭鷹洗手台施作，讓整體空間更完善，也符合不同年齡層使用需求。公園未來由公所維護管理。

原民處說，此次工程以「安全、友善、多功能」為核心理念，遊戲設施以無障礙動線設計，讓兒童與陪伴的大人都能安心使用，環境配置也提升遮蔭效果，使公園兼具遊戲與休閒的功能，啟用後將成為居民日常休憩的主要場域，也為日月潭旅遊增添「親子友善」的新亮點。未來縣府將持續推動公共建設，打造更友善、宜居的生活環境，讓南投成為適合旅遊、育兒的幸福城市。（照片記者 謝雅情翻攝）