魚池鄉虎頭蘭迎盛產！3大熱門品種搶攻年節市場

東光蘭園第二代老闆娘施秀織在蘭園中忙著為顧客挑選虎頭蘭賀年禮。（劉慧茹攝）

魚池鄉代表性花卉虎頭蘭，全台產量占80％，品種多樣、觀賞期長達2至3個月，因「虎」與「福」諧音，有吉祥寓意，成為農曆年節應景的熱門賀禮。前年受暖冬影響，虎頭蘭減產3至4成，今年花況轉佳進入盛產期，產區最密集的東光花卉區，三款熱門品種也率先亮相。

虎頭蘭唇瓣形狀酷似虎頭得名，花紋立體、線條分明，與三片花萼相互映襯，花序成串綻放，花朵碩大飽滿，搭配流線型綠葉，姿態大器。加上花期多集中在農曆年前，一直是年節花市的人氣花卉。

「頂鶴」初開呈淡粉色，全開後轉為白花紅心。（劉慧茹攝）

「小綠天」花型迷你，適合空間有限的小家庭擺放。（劉慧茹攝）

「黃金玫瑰」象徵招財進寶受市場青睞。（劉慧茹攝）

花農陸續展開包裝與出貨作業。（劉慧茹攝）

然而，虎頭蘭適合在環境潮溼、日夜溫差大的環境生長，前年暖冬導致產量銳減，又碰上農曆年節較早、花期未到影響銷售。今年花期恰好落在農曆年前，迎來盛產期，魚池鄉虎頭蘭種植最密集的東光花卉區，花農已陸續展開包裝與出貨作業，要趕在年前搶市。

經營40年的東光蘭園、第二代老闆娘施秀織在園內招呼特地前來採購的顧客。她表示，平時除了整理花園、培育種苗，每年11月至隔年3、4月最為忙碌，每天工作時間經常超過10小時，相當消耗體力。

施秀織年輕時從彰化嫁到魚池，跟著90歲仍親自育苗的婆婆學習種植，一路看著先生對蘭花栽培的堅持與成就感，逐漸培養出興趣：「虎頭蘭是年節花卉，農民辛苦一年，就等這一次收成，薄利多銷，希望大家多支持在地花農。」

施秀織介紹園內最受歡迎的三款虎頭蘭，分別為「頂鶴」、「小綠天」與「黃金玫瑰」。其中「頂鶴」初開呈淡粉色，全開後轉為白花紅心，耐熱性佳，花期可維持2至3個月；花型較為迷你的「小綠天」，適合空間有限的小家庭擺放，花期至少2個月；「黃金玫瑰」則象徵招財進寶，同樣深受市場青睞，花農也預計於明年推出新品種。

