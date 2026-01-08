魚池鄉長藍初選王若嵐勝出 游顥：有信心贏回魚池藍天

國民黨南投縣黨部主委游顥（中）宣布魚池鄉長黨內初選由王若嵐（左一）出線。右二為陳奎合。（游顥辦公室提供／劉慧茹南投傳真）

國民黨南投縣黨部主委游顥，今邀集魚池鄉長參選人王若嵐、陳奎合、魚池鄉黨部主委潘岱儒及漁會總幹事張乾任見證，宣布縣黨部初選結果，由現任鄉民代表副主席王若嵐勝出，代表中國國民黨提名正式投入參選魚池鄉長。

游顥指出，此次初選經過嚴謹程序，雙方候選人對結果均表示尊重與肯定，初選勝出的王若嵐得知結果後，即邀請陳奎合共同投入策劃魚池發展的藍圖，展現團結氣氛，未來將配合縣長許淑華的縣政鄉政發展策略。

游顥強調有信心在接下來的選戰中「綠地轉藍天」：「魚池鄉長期面臨發展瓶頸，基層鄉親對於變革與進步有著強烈渴望。」他表示，王若嵐具備基層民代實力，對魚池在地熟悉，融合國民黨年輕新秀陳奎合的產業創新視野，是最強整合，也是國民黨贏回魚池鄉的最大本錢：「今天的結果不是競爭的終點，而是魚池團結發展的起點。」

