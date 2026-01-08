魚池鄉長藍初選王若嵐勝出 游顥：有信心贏回魚池藍天

國民黨南投縣黨部主委游顥（中）宣布，下屆魚池鄉長選舉，由鄉民代表會副主席王若嵐（左二）代表國民黨參選。（圖游顥辦公室提供）

記者劉晴文／南投報導

下屆南投縣魚池鄉鄉長選舉，國民黨出現兩人競逐，兼任縣黨部主委的立委游顥八日宣布初選結果，由現任鄉民代表會副主席王若嵐勝出，將正式代表國民黨投入鄉長選戰。因魚池鄉多年來皆由綠營執政，游顥強調，王若嵐具備基層民代的實力且熟悉魚池，有信心在年底的選戰中「綠地轉藍天」，開創魚池鄉的新局大發展。

民進黨籍現任魚池鄉長劉啟帆已連任兩屆，其胞弟劉啟行有意接棒參選，國民黨方面，則有魚池鄉民代表會副主席王若嵐、國民黨黨代表陳奎合表態有意角逐，縣黨部為此進行民調初選，主委游顥八日邀集王若嵐、陳奎合，並由魚池鄉黨部主委潘岱儒及漁會總幹事張乾任共同見證，宣布初選結果，由王若嵐出線，正式代表國民黨投入鄉長選戰。

游顥指出，此次縣黨部辦理初選，程序嚴謹且公正公正公開，有意參選雙方均對結果表示尊重與肯定，陳奎合落後，卻展現全力支持王若嵐的風度，王若嵐也邀請陳共同投入策劃魚池發展的藍圖，展現黨內高度的民主風範與大團結氣氛，配合許淑華縣長的調和鼎鼐，縣政鄉政發展一條線，將開創魚池鄉的新局大發展。

游顥認為，魚池鄉長期以來面臨發展瓶頸，基層鄉親對於變革與進步有著強烈渴望。王若嵐具備基層民代的實力與熟悉魚池，融合國民黨年輕新秀陳奎合的產業創新視野，這是最強整合，也是國民黨贏回魚池鄉的最大本錢。他相信「今天的結果不是競爭的終點，而是魚池團結發展的起點。