魚池鄉長藍營初選結果出爐 王若嵐勝出
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】中國國民黨南投縣黨部8日公布魚池鄉長黨內初選結果，由現任魚池鄉民代表會副主席王若嵐在初選中勝出，將代表中國國民黨正式投入魚池鄉長選舉。縣黨部主委游顥特別邀集王若嵐、另一位參選人陳奎合、魚池鄉黨部主委潘岱儒及魚池鄉漁會總幹事張乾任共同見證並宣布初選結果，展現黨內團結一致、攜手向前的決心。
游顥表示，此次縣黨部辦理魚池鄉長初選，整體過程秉持公平、公正、公開原則，程序嚴謹，深獲地方肯定。兩位參選人皆展現高度民主素養，對初選結果表示尊重與支持。尤其陳奎合在競爭過程中全力以赴，結果揭曉後仍展現君子風度，公開表態支持王若嵐，充分展現國民黨內良性競爭與高度團結的政治文化。
游顥指出，王若嵐也在第一時間邀請陳奎合共同參與魚池未來發展藍圖的規劃，結合基層實務經驗與年輕世代的創新視野，為魚池鄉注入更多前瞻思維與行動力，這樣的整合正是國民黨最大的優勢。
游顥強調，在縣長許淑華的帶領下，縣政與鄉政發展緊密串聯，「縣政、鄉政一條線」，有助於政策落實與地方建設加速推動。他對於未來選戰充滿信心，期盼在黨內團結、步調一致之下，成功讓「綠地轉藍天」，為魚池鄉開創嶄新的發展局面。
游顥進一步指出，魚池鄉長期面臨產業轉型、地方建設與人口結構等多項挑戰，基層鄉親對於改變現況、追求進步有著高度期待。王若嵐深耕地方多年，熟悉魚池鄉情，具備基層民代實力；再結合陳奎合所代表的產業創新與青年動能，將形成最堅強的團隊陣容。
最後，游顥表示：「今天的初選結果不是競爭的終點，而是魚池鄉團結發展的起點。」未來國民黨將以團結取代對立、以行動回應民意，攜手地方各界，共同為魚池鄉打造更具希望與競爭力的未來。
其他人也在看
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 31
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 182
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 60
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 52
台南林俊憲領先！謝龍介曝1狀況：可能逆轉
[NOWnews今日新聞]民進黨2026台南市長之戰提名戰打得火熱，現任台南立委陳亭妃、林俊憲雙雙表態角逐，對上角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介。根據近日《2026台南市長選舉調查》顯示，陳亭妃支持...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 16
陳水扁狂挺陳亭妃！黃揚明曝「對槓賴清德」關鍵轉折：節目喊卡只是導火線
2026年選戰倒數不到1年，民進黨台南市長黨內初選進入白熱化階段。前總統陳水扁在與《鏡電視》合作的新節目臨時喊卡後，8日在台南關廟山西宮「巧遇」爭取出線的民進黨立委陳亭妃，扁除當場贈送對聯為其打氣外，更稱讚她能成為台南400年來首位女市長，比自己當台北市長時更「勇」。對此，媒體人黃揚明今（9）日在《新聞大白話》節目中分析，陳水扁近來態度轉趨強硬，甚至逐漸站上......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 14
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 1 天前 ・ 23
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 1 天前 ・ 27
美參議院表決通過 限制川普對委內瑞拉軍事行動
該項戰爭權力決議案以52票對47票的表決結果通過，獲得五位共和黨議員加入民主黨陣營支持。雖然該案最終要通過共和黨主導的眾議院並獲總統簽署的可能性極低，但此舉已成為國會對總統單方面行動的實質警告。此舉是在美軍上週末突襲逮捕委內瑞拉領導人尼可拉斯馬杜洛（Nicolás M...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
「今日委內瑞拉明日台灣」？特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不贊同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 128
邱鎮軍批賴政府「單押美國是獨裁」網轟：難道要押中國？到底領誰的薪水？
[Newtalk新聞] 美國3日清晨突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，震撼全球，也引發中國是否可能循此模式，對台採取「斬首式」軍事行動的討論。國民黨立委邱鎮軍批評賴清德政府，在國家安全、外交空間與決策權「單押美國」，聲稱這是一種「獨裁」，網友痛批，難道要押中國？快審總預算！拿人民薪水不辦事，真是夠了。 邱鎮軍6日在臉書發表長文批評，賴清德政府把中國定義為「敵對勢力」，好像只要高喊抗中保台，國家安全就能自動完成，這種說法聽起來簡單、用起來方便，唯一的問題是「它既懶惰，又騙人」「我們必須思考一個現實，會侵略、會掠奪、會讓中華民國失去決定權的，真的只會是中國嗎？」 他提及，美國突襲委內瑞拉押走總統後，社會迅速形成「只要站對邊，就輪不到我們」的自我安撫心態，這正是賴政府一年來努力賣給台灣人民的世界觀；賴政府談國安，只設定中國，緊迫到好像慢一秒台灣就會滅亡；說到民主，好像反對賴清德政府，就是反民主；不同意見，就是直接升級成「中共同路人」。 邱鎮軍說，軍購案就是這套民進黨國安說帖的照妖鏡，所有平常被包裝得很好聽的詞，到了軍購這一關，全都現形。如果這真的是為了國家安全新頭殼 ・ 1 天前 ・ 34
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 13
美參院通過表決限制對委再動武 川普怒批：拿走美國「保衛國家」權
美國參議院8日表決通過一項程序性決議，禁止政府在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動；不過該案接下來仍須進行實質性投票，外界認為很大程度僅具象徵意義。美國總統川普（Donald Trump台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺
美國總統川普覬覦格陵蘭，7日宗主國丹麥發出警告：如果膽敢入侵，士兵將直接開槍！丹麥所依據的，是一條1952年即生效的交戰規則，當中規定守軍應立即開火，之後再通報上級。隨著同為北約盟國的美、丹關係極度緊張，格陵蘭成為地緣政治未爆彈，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）終於鬆口，表示自己將於下週會見丹麥官員，討論格陵蘭議題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
俄艦護航無效！ 美2週狂追千里成功攔截委內瑞拉油輪｜#鏡新聞
美國對委內瑞拉的打壓行動，還在進行中，美軍在經過好幾週的追蹤後，7日順利在北大西洋扣押一艘與委內瑞拉有關，且遭到美國制裁的油輪。美國國務卿盧比歐強調，同一天在加勒比海，控制了另一艘油輪，行動再次宣告大成功。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
59：50 藍白第6度封殺國防特別預算
藍白9日在立法院會再度聯手第6度封殺1.25兆國防特別預算案，喊話要行政院「依法編列、軍人加薪」，行政院批評立院延長會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 143
藍白六度封殺國防特別預算 吳靜怡：為「鄭習會」累積籌碼？
[Newtalk新聞] 立法院程序委員會 6 日在藍白人數優勢下，第六度封殺國防特別預算。對此，政治評論員吳靜怡今（9）日質疑，藍營以陳水扁時代國防預算被退回 69 次為先例，試圖淡化爭議。然而，當時國際與區域結構與今日截然不同，台海尚未進入準衝突常態，反觀國民黨主席鄭麗文高調宣示 2026 年上半年赴北京，藍白又反覆卡關國防特別預算，此舉正是削弱台灣自我防衛能力，放大北京的戰略籌碼，讓她質疑「國防預算像是鄭麗文見習近平的籌碼？」 吳靜怡指出，藍營試圖以「歷史先例」淡化爭議，聲稱過去陳水扁執政時期，國防預算也曾被退回多達69次，如今不過是重演歷史，6次也只是個位數！企圖要更加強擋國防預算的合理性，「但這種說法，不只是錯誤類比，更是刻意忽略時代背景已徹底改變的政治卸責。」 她說明，陳水扁時期的 69 次退案，發生在 20 多年前，當時的國際與區域結構與今日截然不同，最重要的就是中國尚未完成軍力現代化，台海並沒有進入現在的準衝突常態，美中也尚未全面戰略對抗，當時的台灣仍在防衛轉型初期。 吳靜怡強調，現今的台灣，面對的是中國對台軍演高度常態化，幾乎每天都有灰色地帶行動、認知戰，並且同步採取各新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 2
傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了
即時中心／徐子為報導本月6日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，國防部持續動員搜救。傳出有民眾今（9）天在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16機體碎片。對此，空軍回應，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。民視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言