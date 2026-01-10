魚池鄉長藍營初選結果出爐 王若嵐勝出

▲中國國民黨南投縣黨部8日公布魚池鄉長黨內初選結果，由現任魚池鄉民代表會副主席王若嵐在初選中勝出，將代表中國國民黨正式投入魚池鄉長選舉。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】中國國民黨南投縣黨部8日公布魚池鄉長黨內初選結果，由現任魚池鄉民代表會副主席王若嵐在初選中勝出，將代表中國國民黨正式投入魚池鄉長選舉。縣黨部主委游顥特別邀集王若嵐、另一位參選人陳奎合、魚池鄉黨部主委潘岱儒及魚池鄉漁會總幹事張乾任共同見證並宣布初選結果，展現黨內團結一致、攜手向前的決心。

游顥表示，此次縣黨部辦理魚池鄉長初選，整體過程秉持公平、公正、公開原則，程序嚴謹，深獲地方肯定。兩位參選人皆展現高度民主素養，對初選結果表示尊重與支持。尤其陳奎合在競爭過程中全力以赴，結果揭曉後仍展現君子風度，公開表態支持王若嵐，充分展現國民黨內良性競爭與高度團結的政治文化。

游顥指出，王若嵐也在第一時間邀請陳奎合共同參與魚池未來發展藍圖的規劃，結合基層實務經驗與年輕世代的創新視野，為魚池鄉注入更多前瞻思維與行動力，這樣的整合正是國民黨最大的優勢。

游顥強調，在縣長許淑華的帶領下，縣政與鄉政發展緊密串聯，「縣政、鄉政一條線」，有助於政策落實與地方建設加速推動。他對於未來選戰充滿信心，期盼在黨內團結、步調一致之下，成功讓「綠地轉藍天」，為魚池鄉開創嶄新的發展局面。

游顥進一步指出，魚池鄉長期面臨產業轉型、地方建設與人口結構等多項挑戰，基層鄉親對於改變現況、追求進步有著高度期待。王若嵐深耕地方多年，熟悉魚池鄉情，具備基層民代實力；再結合陳奎合所代表的產業創新與青年動能，將形成最堅強的團隊陣容。

最後，游顥表示：「今天的初選結果不是競爭的終點，而是魚池鄉團結發展的起點。」未來國民黨將以團結取代對立、以行動回應民意，攜手地方各界，共同為魚池鄉打造更具希望與競爭力的未來。