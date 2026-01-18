魚池鄉13歲少年騎單車摔落12公尺橋下消防分隊吊掛送醫

少年騎士連腳踏車帶人摔落十二公尺深橋下，消防員以吊掛拖拉系統將其上拉作業。（南投縣消防局提供）

▲少年騎士連腳踏車帶人摔落十二公尺深橋下，消防員以吊掛拖拉系統將其上拉作業。（南投縣消防局提供）

南投縣消防局表示，魚池鄉一名十三歲男性騎自行車不慎摔落橋下，深度約十二米落差，人倒臥溪床無法動彈，魚池及埔里中心碑警消接力以繩索垂降將少年傷患吊掛到路面，再由救護車送至埔榮醫院救治，所幸該少年無生命危險。

魚池鄉十三歲少年十八日上午十點三十五分左右，自行車行經該鄉大林橋，不明原因摔落出橋面，人與腳踏車摔落到十二公尺的溪床，有民眾目擊報案，魚池、中心碑消防分隊出動消防人員、義消攜帶救助裝備趕到現場，後評估現場環境，無法徒步接觸傷患，

立即由第一名救助同仁架設下降繩，垂降並攜帶救護器材先行接觸評估傷患，發現他意識清楚，但無法移動身體。

隨後第二名救助手義消攜帶SKED垂降接觸傷患，並給予傷患固定及穩定情緒；同時上方路面亦進行拖拉系統架設，待傷患處置及固定完備後，準備將傷患用省力拖拉系統將其上拉作業，近十一時三十分將傷患安全順利吊掛於路面，交由救護人員後送埔里榮民醫院救治。現場交由員警處理後續事宜。