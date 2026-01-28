魚油這樣補才有效！吃錯「護心變傷心」 醫揭黃金攝取量

記者蔣季容／台北報導

不少民眾為了保護心臟健康，長期補充魚油，但劑量是否拿捏得宜呢？醫師分享最新大型研究，提醒魚油中的Omega-3脂肪酸確實與心臟健康有關，但攝取量過多，也可能干擾心臟電位、增加心律不整的風險 。

內分泌暨新陳代謝科醫師蔡明劼在臉書表示，最新醫學研究針對超過40萬人的大數據分析發現，體內 Omega-3濃度較高的人，發生心房顫動（AF）的風險反而較低，這為魚油的護心效果提供了新的證據 。但這並不代表補越多越好，研究者亦提出一個關鍵的「U形曲線」觀點，適量攝取（每天250至1500毫克）確實能保護心臟，但若攝取過量，反而可能干擾心臟電位、增加心律不整的風險 。

EPA與DHA是兩種重要的Omega-3不飽和脂肪酸，人體無法自行合成，需透過飲食攝取。蔡明劼說明，每天約500至700毫克的EPA+DHA，心房顫動風險最低，被認為是「相對理想」的攝取範圍。若攝取量偏低（< 約250至300毫克／天）與心房顫動風險增加約10%有關。然而若攝取量過高（> 約1200至1500毫克／天），也觀察到心房顫動風險上升。

蔡明劼指出，美國心臟協會（AHA）其實更鼓勵吃魚，而不是狂吞膠囊。以蔬菜、水果、全穀類、魚類、海鮮作為主要飲食基礎，每週至少吃2餐魚或海鮮。舉例來說，一份鮭魚每天平均可提供約300毫克 EPA+DHA，如果一週吃2至3次，其實就已經非常接近研究中「風險最低」的區間。

蔡明劼提醒，魚油不是保健品界的「萬靈丹」，護心的關鍵不是吃多少，而是吃得剛剛好。如果你有心律不整、心房顫動病史，或正在服用心血管藥物，補充魚油前務必和醫師討論，才是真正的安心保健。

