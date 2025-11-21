魚油、魚肝油功效大不同！營養師曝吃錯超危險

生活中心／杜子心報導



不少人每天都在吃保健食品，但到底吃得對不對，其實很多人都搞錯了。營養師提醒，保健食品看似名字差不多，用錯可是不只沒效果，還可能越補越傷身。像是日常最常聽到的「魚油」和「魚肝油」，不少人搞不清楚兩者差在哪。專家強調，這兩樣來源、成分和功效完全不同，選錯不但白花錢，還可能造成身體負擔。





黃品瑄分析魚油和魚肝油的區別。（圖／翻攝自黃品瑄臉書）

營養師黃品瑄在臉書粉專發影片指出，魚油是從深海魚的脂肪或魚肉萃取，含有 Omega-3 脂肪酸，主要成分是 EPA 和 DHA，對心血管保護、降低三酸甘油脂、抗發炎效果明顯。至於常被搞混的魚肝油，則是從魚的肝臟取得，重點營養是維生素 A 和維生素 D，這類維生素與視力、免疫力、骨骼健康有關，如果你是長時間盯著螢幕的 3C 使用族、日曬不足、或想預防骨質疏鬆的人，她建議可選擇魚肝油來補充所需營養。此外，營養師李婉萍提醒，魚油雖然好，但吃太多可能會影響血液凝結，增加出血風險，尤其每日超過3克的人，建議務必定期監測。而魚肝油則含有脂溶性的維生素A與D，身體不容易排掉，若長期或過量補充，容易在體內累積，甚至可能造成中毒，因此用量一定要特別注意。

國健署提出「護眼6招」。（圖／翻攝自國健署）

事實上，想顧眼睛不是只靠補充保健食品就好。國健署曾提出「護眼6招」，包括每天 2～3 小時的戶外活動、2 歲以下避免看螢幕、看書保持 35～45 公分距離、光線要夠、天天五蔬果、以及每年定期檢查視力。而至於 Omega-3 的攝取，美國心臟協會則提出建議：一般民眾可透過鮭魚、鯖魚、沙丁魚等魚類補充；高風險族群每日約 1g EPA＋DHA；想降低三酸甘油脂者則需 2～4g。若希望從植物性來源補充，也可吃核桃、亞麻籽、奇亞籽等，但因為身體將 ALA 轉化為 DHA、EPA 的效率有限，仍建議從魚類或魚油補充劑獲得會更有效。





