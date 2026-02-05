魚生傳祝福 移民署邀澎湖新住民撈出好運迎新年

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】移民署中區事務大隊澎湖縣服務站於2月4日在We Café我們的照顧咖啡館，辦理「新加坡農曆新年文化介紹」暨家庭教育及法令宣導方案。邀請新加坡籍新住民黃真真擔任講師，以自身文化背景與生活經驗，引領學員走入新加坡農曆新年的熱鬧氛圍，並一同參與充滿祝福意涵的「撈起（Lo Hei）」儀式，感受不同國家過年文化的多樣與魅力。

黃真真以輕鬆生動的方式，從新加坡的地理位置與氣候特色開始，帶領大家認識赤道附近的熱帶環境，進而分享多元族群與宗教共存的生活樣貌，以及新加坡農曆新年習俗與起源。其中，黃真真特別介紹新加坡農曆新年極具代表性的傳統文化「撈魚生（Yusheng）」，說明歷史背景與文化意涵，以及各項食材背後所象徵的祝福與寓意。活動尾聲更安排新住民學員實際體驗「撈起（Lo Hei）」儀式。隨著食材逐一加入大盤，大家口中高聲送出祝福，並齊力將食材高高撈起，在歡笑中感受團聚祝福的年節氛圍，體會到如家般的團圓滋味。

澎湖縣服務站站主任江謀源表示，這次課程讓新住民學員實際感受新加坡農曆新年的年節氣氛與文化特色，並在互動體驗中增進多元文化理解。此外，移民署辦理「114學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」，將於115年2月23日至3月23日受理報名，歡迎符合資格者踴躍向移民署報名。（照片記者葉佳盈翻拍）