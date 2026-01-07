魚目混珠! 盤商拿"越南牡蠣混台產牡蠣"被抓包開罰

南部中心／高雄綜合報導

肥美鮮嫩牡蠣料理，是不少老饕的最愛，高雄就有一家海鮮食材行，以60-70元價格，向高姓牡蠣盤商購買一千多包台產牡蠣，沒想到被食藥署查出是拿越南牡蠣來魚目混珠，盤商最後被判四個月有期徒刑，得易科罰金，不過實際詢問市場攤商，攤商透露，因為台產牡蠣在冬季時體型瘦小，而越南牡蠣因為肥美，所以賣相較好，才會有這種狀況發生。





食藥署查出有盤商，拿越南牡蠣來充當國產牡蠣販售，被依詐欺罪判刑４個月。（圖／民視新聞）

高溫融化奶油，搭上爆炒過的蒜味牡蠣，肥美鮮嫩牡蠣，是不少老饕的最愛，但道地台灣痛風餐，取材越來越困難，就有業者，被矇騙買了越南牡蠣。高雄一家連鎖高檔海鮮食材行，以60-70元價格，向高姓牡蠣盤商購買1034包台產牡蠣，結果被食藥署查出是拿低價越南牡蠣魚目混珠，食材行喊冤表示被騙，溯源查出上游高姓盤商，最後高女被法官判刑四個月，得易科罰金。高雄地方法院行政庭長李育信：「本件被告為牡蠣盤商，竟於113年10至12月間，將購入之越南牡蠣，假冒為臺灣產牡蠣，以每包60至70元之價格，共計出售1034包予不知情之消費者，得款67940元。被告所為係犯詐欺取財罪、販賣假冒食品而情節輕微罪，經承審法官量處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。」





據了解每逢冬季，國產牡蠣數量較少、外型也比較瘦，因許多消費者都喜歡購買碩大肥美的牡蠣，所以在黃昏市場有不少攤商賣越南牡蠣。（圖／民視新聞）





廠商為何要用越南牡蠣，關鍵就在於牡蠣的賣相不同，據了解每逢冬季，國產牡蠣數量較少、外型也比較瘦，因許多消費者都喜歡購買碩大肥美的牡蠣，所以在黃昏市場賣越南牡蠣的攤商，就有兩三家。市場攤商：「現在基本上，大概百分之95吧，都是進口的，基本上台灣佔極少數，因為產量很少，冬天的蚵仔基本上都是又瘦又小的，就是有問我會誠實告知，要不要買他自己決定。」民眾：「口味有差，台灣的蚵仔比較有蚵仔味啦，外觀看不出來。」黃昏市場的牡蠣，大多都已經處理好裝袋，光看外觀，難以區分台越牡蠣的差別，恐怕要吃進嘴裡，才能分辨，但只要是進口牡蠣，商家都不該聲稱是國產鮮蚵，若被抓到，不只開罰，還可能因此吃上官司。





