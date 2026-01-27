魚目混珠！石二鍋貢丸「標豬賣雞」 最重可罰400萬元

台北市政府衛生局針對市售肉類加工產品進行動物成分檢驗，結果發現有2件產品標示與實際內容不符。其中石二鍋台北安居店販售的芋香貢丸標示為豬肉，卻被檢出含有雞成份；大翔鐵板燒(大埔美食餐坊)的特製牛肉片標示為牛肉，但檢驗結果呈現豬成份陽性反應。衛生局已追溯產品來源廠商，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬至400萬元罰鍰。

石二鍋台北安居店販售的芋香貢丸標示為豬肉，卻被檢出含有雞成份。(圖/北市衛生局)

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，此次稽查目的是為了瞭解市面上肉加工食品製作時，是否有混摻與標示或品名不符的肉品情形，避免破壞消費者飲食禁忌，並維護民眾權益。衛生局於114年11月前往夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處，針對市售肉加工產品進行抽驗。

本次抽驗共計29件產品進行動物性成分檢驗，檢驗結果顯示2件不合格，不合格率為6.9%。林冠蓁指出，石二鍋台北安居店抽驗到的芋香貢丸，來源廠商為嘉義縣嘉楠食品工業股份有限公司。大埔美食餐坊(市招：大翔鐵板燒)抽驗到的特製牛肉片，來源廠商為基隆市樹森開發股份有限公司。

大翔鐵板燒(大埔美食餐坊)的特製牛肉片標示為牛肉，但檢驗結果呈現豬成份陽性反應。(圖/北市衛生局)

由於不合格產品的上游廠商皆位於外縣市，台北市衛生局已分別移請嘉義縣及基隆市衛生局辦理後續處理。台北市衛生局強調，依據食品安全衛生管理法第45條規定，產品外包裝如有標示不實情形，可處新台幣4萬至400萬元罰鍰。衛生局呼籲食品業者的產品應清楚標示並完整揭露產品資訊，以維護民眾健康與消費權益。

