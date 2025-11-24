魚精美顏針為何大受歡迎？又有什麼爭議?
在我做記者這麼多年來，我從未想過自己會問別人「將鱒魚精子注射到臉上感覺如何？」
然而，我現在就在這裡。
艾比女士躺在英國曼徹斯特南部一家小型美容診所的大張黑色軟墊椅上。 當一根細管小心地插入她的臉頰時，她皺起了眉頭。
「哎喲，哎喲。」她驚呼道。
我必須澄清，29歲的艾比並注射的並非純粹的鱒魚精子。
她的臉部下半部正被注射微小的DNA片段，稱為多核苷酸（polynucleotides），這些片段是從鱒魚或鮭魚精子中提取的。
為什麼呢？
原因是，人類的DNA有趣地與魚類的相當相似。因此，這個美容術希望達到的效果是，艾比的身體不僅能接受這些微小的魚類DNA鏈條，皮膚細胞也能因此被刺激產生更多膠原蛋白和彈性蛋白。
這兩種蛋白質對維持皮膚結構完整性至關重要。
對艾比來說，目標是讓皮膚煥發活力、保持健康，並希望透過減少疤痕和紅腫，治療多年來困擾自己的青春痘：「我只是想針對那些問題區域。」她向我解釋道。
艾比正在接受臉部下半部的注射，以幫助皮膚年輕化和處理「問題區域」。
多核苷酸正被譽為下一個大型護膚「奇蹟」，在多位名人坦率談論她們的「鮭魚精子臉部護理」後迅速走紅。 今年稍早，英國藝人「酷娃恰莉」（Charli XCX ）向她在 Instagram上的900萬粉絲表示，她覺得「填充劑現在有點過時了」，並解釋她已轉向多核苷酸，這些就像「深層維生素」。
金·卡戴珊和科勒·卡戴珊據報也是狂熱粉絲。而在最近一集《吉米夜現場》脫口秀節目中被問及護膚程序時，珍妮佛·安妮斯頓回應道：「我不是有著美麗的鮭魚皮膚嗎？」
因此，儘管起源於魚類，多核苷酸是否正在改變護膚界？
「我們正經歷一個班傑明·巴頓時刻。」為美容公司 Dermafocus 工作的蘇珊·曼斯菲爾德告訴我。
這是引自 2008 年好萊塢電影《班傑明的奇幻旅程》。當時影星布萊德·彼特在片中飾演一個逆向衰老的男人。到他晚年時，他的皮膚像嬰兒臀部一樣光滑。
雖然，這種效果極不可能發生，而且可能會令人不安。但曼斯菲爾德女士表示，多核苷酸正在開創再生護膚的新途徑。少量但不斷增長的研究和臨床試驗顯示，注射多核苷酸能年輕化皮膚，不僅讓皮膚更健康，還可能減少細紋、皺紋和疤痕。
她告訴BBC，「我們在美容產業中使用它，只是增強身體原本就會做的事。這就是產品如此特別的原因。」
但它們也伴隨著相當高昂的價格標籤。
單次多核苷酸注射的費用可能從200英鎊到500英鎊不等——建議在數週內進行三次。
之後，診所通常建議每六到九個月補充一次，以維持效果。
回到診所，艾比的療程幾乎結束了。 「只剩一個區域要打了。」該美容診所Skin HD的美容護理師海倫娜·唐安慰艾比道，她是這家診所的老闆。
她告訴BBC，多核苷酸在過去18個月內人氣大漲，「我們一半的客戶真的注意到巨大差異——她們的皮膚感覺更保濕、更健康、更年輕——而另一半則沒有看到這麼大的變化。但她們的皮膚通常感覺更緊緻、更清新。」
艾比已經在診所進行三階段療程的一部分，注射了眼下的區域——她對結果非常滿意。
她接受了許多微小的多核苷酸注射，這是個「相當疼痛的程序」，但她說這有助於減少眼下的黑眼圈。
雖然，越來越多的研究認為這是一種安全有效的治療，但它仍是相對新穎的療法，有些專家警告炒作可能超越科學進展。
澳洲布里斯本的顧問皮膚科醫師約翰·帕格里亞羅（Dr John Pagliaro）向BBC解釋，雖然大家都知道核苷酸在體內扮演重要角色——它們是 DNA 的組成單元——但他質疑「將鮭魚DNA切成小塊注射到臉上」是否能像我們自身體內的核苷酸一樣有效。
他強調：「我們沒有良好、強有力的數據。身為醫學專家，我希望看到至少幾年大型、可信的研究證明安全性和有效性後，才會在我的實務中使用它們。我們還沒到那一步。」
此外，夏洛特·比克利（Charlotte Bickley）女士將她踏入多核苷酸世界的經歷描述為「鮭魚門事件」。
這位來自紐約的31歲女性去年在婚前不久，為了「婚禮光采升級」進行了這項治療。但夏洛特最終感染了皮膚炎、發炎，眼下的黑眼圈比治療前更嚴重。
她說：「我得到完全相反的效果。我信任那位醫生，但他讓我留下了疤痕。」
夏洛特相信眼下注射得太深，導致負面反應。事實上，這個療程是可能會有副作用——如紅腫、腫脹和瘀青，但這些通常是暫時的。
在某些情況下，人們可能會產生過敏反應，或者如果多核苷酸注射不當，會有長期風險，如皮膚色素沉著和感染。
多核苷酸在英國廣泛使用。它們在藥品與健康監管局註冊為醫療器械，但不像藥品那樣受到監管。
它們尚未獲得美國的同等機構食品藥品監督管理局的批准。
「我一直想著，『為什麼我要去做？』」夏洛特向BBC稱，「當臉上出問題時，我執著地這麼想。」
她已支付數千英鎊的醫療費用試圖矯正，但10個月後眼下仍有部分疤痕。她告訴我說：「我以後絕對不會再讓鮭魚DNA注射到我的臉上，永遠不會。」
英國倡導更好監管美容產業的組織「拯救臉」（Save Face ）的主管艾許莉·柯林斯向BBC強調，多核苷酸在醫學訓練專業人士施打且使用信譽良好的品牌時，通常被視為安全治療，「但現在市場上出現未經適當測試的產品，這令人擔憂」。該機構在英國運營一家經政府註冊的診所。
英國美容醫學學院主席蘇菲·肖特（Dr Sophie Shotter）醫師同意此觀點。 她告訴我說由於缺乏監管，「任何人皆可使用未經嚴格測試的產品。這是個真正問題。」
那麼，在她看來，多核苷酸有效嗎？
「我診所架子上、箱子裡都有它們。我絕對會提供給想要自然外觀並願意長期投資的客戶。」肖特醫師說。
她又說，「多核苷酸作為治療並非萬靈丹。市面上有許多其他治療能達到類似效果，且有更多數據支持。」
她補充，沒有單一治療適合所有人：「我們對不同事物的反應各異，且這並非總是可預測的。」
