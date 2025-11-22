魚缸水外溢、吊燈猛搖！ 孟加拉中部5.5震 震央僅離達卡25km
孟加拉發生規模5.5地震，造成至少6人死亡、超過百人受傷。這起地震的震央，距離孟加拉首都達卡，僅僅只有25公里，當地原本就比較少發生地震；加上震源深度僅有10公里，屬於極淺層地震，所以儘管地震發生在早上10點多，依舊讓不少孟加拉人受到驚嚇。
孟加拉中部地區於當地時間21日上午10點38分左右發生規模5.5的極淺層地震，造成至少6人死亡、超過100人受傷的悲劇。這起震央距離首都達卡約25公里、深度僅10公里的地震，因發生在過去較少出現強震的地區，使許多居民感到恐慌。地震發生時，建築物劇烈搖晃，許多物品從高處掉落，民眾紛紛逃離室內尋求安全。
地震發生的瞬間，室內環境變得極為危險。一名女子原本待在房間內，感受到劇烈搖晃後急忙走出來，發現客廳內的魚缸水不斷潑灑到地面，天花板上的吊燈和風扇也左右晃動。她似乎受到驚嚇，雙手急忙扶住沙發尋求支撐。在當地一家餐廳，震動使櫃檯上的酒瓶不斷掉落，員工嚇得抱頭逃跑，顧客也驚慌失措地往外衝。
一位當地居民表示，他活了30年從未經歷過這樣的搖晃。他當時在辦公室時，所有東西開始搖動，他和同事們衝下樓梯到街上，發現已經有許多人在那裡了。另一位居民描述，他當時就坐在原地，地震發生時跑出來聽到巨大的聲響，看到磚塊掉落，也看到有人受傷。
雖然目前為止，孟加拉和鄰近的印度都沒有傳出重大災情，但這次地震仍造成磚瓦碎石從高處掉落，導致孟加拉當地至少6人不幸死亡，超過100人受傷。由於這次地震發生在孟加拉中部，過去較少出現強震的地區，不少當地人直呼這次經歷非常恐怖，顯示出這次地震對當地民眾心理造成的巨大衝擊。
