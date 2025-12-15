魚肉僅拇指大小！最高境界「鮭魚便當」爆紅 他開吃秒驚呆：白飯竟不夠

國際中心／王文承報導

日本擁有許多獨具特色的在地料理，其中鮭魚更是不少人喜愛的食材之一。近日，一名日本創作家分享了一款名為「鮭魚便當」的特殊餐盒，便當中配菜僅有一小塊目測約拇指大小的鮭魚，其餘幾乎全是白飯，與一般便當形成強烈對比，貼文曝光後，吸引超過1500萬次瀏覽，掀起網友熱議。

魚肉僅拇指大小 他開吃神祕鮭魚便當驚呆



該名創作家在社群平台《X》（前稱 Twitter）上貼出照片，只見長方形的便當盒內鋪滿白飯，中央僅放著一小塊紅鮭，看起來相當「寒酸」，但這正是這款便當的設計亮點。

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，「好有趣的便當」、「吃完會不會覺得很空虛」、「看起來很神祕又很日本」、「這一小塊鮭魚感覺可以配三碗飯」。也有網友調侃，千萬別小看這片鮭魚，它的威力恐怕遠超外表。

據了解，這款便當的概念在於使用味道極鹹的紅鮭，讓饕客只靠這一小塊鮭魚，就能配完一整盒白飯。不過，實際用餐體驗卻讓原PO大感意外。他在開動約20分鐘後更新狀況，表示白飯已吃掉將近一半，但紅鮭卻幾乎沒動幾口，忍不住開玩笑說：「白飯不夠多，快要生氣了。」

他形容，紅鮭的鹹度高到「必須把白飯塞滿整個嘴巴，才能搭配那一小塊鮭魚」，甚至幽默地說，這根本是「帶有鮭魚位置的鹽」。不過，他也強調，雖然鹹得驚人，但味道「真的非常好吃」。

