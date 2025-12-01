魚與熊掌可兼得？日超市驚見「連毛帶爪」熊掌上架 1隻5.5萬日圓網喊可怕

有日本網友在超市肉品區驚見整隻未經處理的熊掌上架販售，引發民眾熱烈討論。（翻攝自Threads kitten210309 ）

日本今年各地「熊害」頻傳，北海道、秋田縣、岩手縣、福島縣等地接連發生黑熊或棕熊未按時冬眠、反而闖入市區攻擊民眾的事件，導致社會高度緊張。隨著官方與獵人加強獵捕行動以維持公共安全，如何處理大量熊隻屍體成為新的社會議題。昨天，有日本網友在超市肉品區驚見整隻未經處理的熊掌上架販售，引發民眾熱烈討論。

這名日本女網友在社群平台Threads上分享照片，畫面中超市冰櫃裡擺放的不是常見的牛豬肉，而是一隻隻巨大的熊掌，外觀粗壯，連毛和指甲都清晰可見，幾乎是直接切下後簡單包裝。最大隻熊掌的標價為極具話題性的5萬5,555日圓（約新台幣1萬1,222元），衝擊性的畫面立刻引發關注。

「好可怕！普通超市怎麼會賣這種東西？」網友的驚呼道出了許多人的心聲。不過，這也引發了關於狩獵文化與食用野味的討論。有支持的網友指出，熊肉若能經長時間燉煮做成「熊鍋」，風味其實比牛肉更勝一籌，尤其傳聞熊的右掌因常被用來取食蜂蜜而更為美味，在古代更曾是王族才能享用的珍饈。

然而，不少民眾仍對熊掌未經處理的外觀表示擔憂，認為連毛販售恐有衛生疑慮，且想到熊隻可能曾攻擊過人，直言「真的吃不下去」。

南韓緊盯日本熊屍：珍稀熊膽能否從鄰國進口？

在日本為處理熊屍傷腦筋的同時，鄰國南韓則將目光投向了熊隻的「經濟價值」。南韓國內的野生熊隻幾乎瀕臨滅絕，傳統韓醫將熊膽視為極為珍貴的藥材，號稱能做腸胃藥、止痛藥甚至有補腎壯陽效果。

然而，南韓政府已修訂《野生生物保護管理法》，規定從明年起禁止持有與飼養熊隻，這讓傳統醫學相關業者未來難以取得熊膽。因此，當日本爆發熊災、必須大量撲殺熊隻的新聞傳到南韓時，當地媒體與民眾不僅感到震驚，更出現了「如果日本人對處置熊屍感到困擾，我們何不從日本以便宜價格引進呢？」的討論聲浪，希望能藉此取得珍貴熊膽。

