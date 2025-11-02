魚貨車悚撞冷凍公司圍牆 20萬鱸魚散落滿地

魚貨車自撞進路旁圍牆，導致馬路上出現一條條大尾鱸魚。（圖／東森新聞）





高雄前鎮，載著一整車鱸魚的貨車，突然自撞上冷凍公司圍牆，駕駛表示，這個路段他開了10多年，第一次撞上！當時是眼前突然一片黑，就撞上圍牆，而整車價值20萬的魚貨，散落一地、全部報銷。

藍色小貨車，一頭撞進路旁圍牆，整台車進退兩難。只見另一旁柏油路上，出現一條條大尾鱸魚，有的甚至還在地面上，活蹦亂跳彈了好幾下。離譜場面就出現在11/2凌晨1點多，高雄前鎮東亞、金福路口，開貨車的是一名越南籍的阮姓駕駛，當時正在著魚貨，準備前往魚市販售，沒想到在半路，卻突然覺得眼前一黑，自撞上了路邊圍牆。

貨車駕駛vs.記者：「看不到路很奇怪，到那邊就來不及了，看到牆壁了，這條路我開很久了，不是第一天開，（開10幾年第一次撞到就對了？），對啊。」

開了10幾年第一次撞上，所幸駕駛車禍後自行脫困，只有輕微擦挫傷，不過車上載運，總價20萬的鱸魚 只能全部報銷。而詳細事發原因，還有待警方進一步，調查釐清。