魚越抓越小？近海漁獲逾9成未成熟 海洋保育拉警報

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綠色和平邀請至少60名公民科學家赴拍賣市場調查，過程蒐集拍賣市場常見的40至50種魚類個體照片，並透過AI辨識等技術，計算出魚種長度。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

據綠色和平10日公布報告抽樣指出，近年主要近海魚種小於半數性成熟體長（LM50）個體比例多數已逾9成，如銀雞魚、瓜仔（緣白鰭）、黑口、鯖魚、竹筴魚、短棘鰏、盤仔、帶魚、藍圓鰺、狗母、金線魚、白鯧等小於性成熟體長個體比例都超過9成、甚至100％都小於性成熟體長個體，綠色和平呼籲，應盡速劃設海洋庇護區，並加強執法。

綠色和平邀請至少60名公民科學家赴拍賣市場調查，過程蒐集拍賣市場常見的40至50種魚類個體照片，並透過AI辨識等技術，計算出魚種長度，發現被捕獲的小魚比例逐年增加，以2025年來看，有93.3％的魚類體長低於LM50體長。

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高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶表示，調查顯示已經有嚴重的過漁現象，若無法透過管理獲得有效的緩解，將導致魚類的體型逐漸變小，未來可利用的漁業資源量也會繼續下降，與此同時，魚類價格也越來越高，如過去紅目鰱可能是3公斤100元、目前已達每公斤300元至500元。

此外，綠色和平也透過AIS系統比對，發現在3海浬內疑似非法拖網時數光是宜蘭、澎湖及屏東等主要縣市近3年平均加總至少達5萬7000小時，但同期地方政府違規處分紀錄為0。

綠色和平專案主任黃昕彤表示，我國目前海洋保護區面積僅有8.38％，距離聯合國生物多樣性公約的30％目標仍有一段距離，地方政府也要投入資源於執法和保育，才能終結沿岸三海浬的生態破壞。

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