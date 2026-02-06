「魚躍滑行土下座」爆紅 皮膚會燒起來嗎？專家解答了

日本男排球星西田有志（Yuji Nishida）近日在球場上做出一個極為流暢、動能十足的「魚躍滑行土下座」。（示意圖／AI生成）





日本男排球星西田有志（Yuji Nishida）近日在球場上做出一個極為流暢、動能十足的「魚躍滑行土下座」，這段畫面在社群媒體瘋傳，引發全球網友模仿熱潮。許多人好奇，這樣做皮膚會不會摩擦進而燒起來？對此，專家也解答了。

物理名師算給你看：皮膚會不會「火辣辣」？

在Instagram擁有40萬粉絲的印尼教育家「Alif towew」以擅長用數理分析生活瑣事聞名，他在3日發布了一段影片，嚴肅地探討：這種高速滑行的土下座，會不會因為摩擦力讓皮膚燒起來？Alif towew展現了極致的科學家精神，他蒐集了西田有志公開的身高、體重，並透過比賽場館的畫面推算西田與對手之間的精準距離。他將這些數據與一般成年男性的頭部重量結合，帶入熱力學與動能轉換的物理公式。

計算結果：溫度上升僅 0.63°C

Alif towew使用公式「ΔT = η Eₖ / （m c）」如下進行進一步計算，經過縝密計算，最終得出西田有志在完成這套華麗動作後，頭部與地板摩擦產生的熱能，僅會讓局部皮膚溫度上升約0.63°C。這意味著在標準的排球木質地板上，除非持續滑行數十公尺，否則皮膚並不會真的「燒起來」。

影片吸引網友留言

影片一出，網友紛紛留言，「所以，這個問題是用冷靜的頭腦解決，還是用衝動的頭腦解決呢」、「一切都經過精心計算…酷斃了」、「最後，我可以使用這些公式了」、「太棒了，兄弟。不過他先跑了起來，然後才揉揉頭。」、「這才叫分析呢」。不過，也提醒民眾不要輕易模仿，小心受傷。

廣告 廣告

更多東森新聞報導

飼育員認錯土下座謝罪 霸氣海豹「赦免」萌照瘋傳

24歲清潔工遭情侶欺負 母率眾圍毆「逼全裸土下座」

奧客「要求土下座、大肆辱罵」日旅館業有權不給住

