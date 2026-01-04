魚頭君帶路電子報鎖定大臺南環教場域探索 帶領民眾響應綠色旅遊

南市觀旅局此其魚頭君帶路電子報鎖定大臺南環教場域探索，帶領民眾響應綠色旅遊。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市觀旅局此其魚頭君帶路電子報鎖定大臺南環教場域探索，帶領民眾響應綠色旅遊。（記者李嘉祥翻攝）

響應國際永續旅遊、環境教育趨勢，臺南市有愈來愈多場所申請為環境教育場所，臺南市政府觀光旅遊局《魚頭君帶路》電子報特推出「綠色角落．大臺南環境教育場域探索」主題，從大臺南26個環境教育設施場域中挑選出「烏山頭環境教育園區」及「雲嘉南鹽田及濕地環境教育中心」作為水資源及生態保育二個代表場域介紹給大家，有興趣的民眾更可連結「大臺南環境教育場域總整理」QR Code認識更多相關景點。

市長黃偉哲表示，南市26個環境教育設施場域包含生態教育中心、國家公園、風景區、水資源、博物館、環保設施、文化資產等不同類型，提供多元化、具在地特色的空間與資源，透過專業人力設計課程，讓民眾從體驗中培養自身環境素養，增加對於環境的知識、態度與技能；市府今年提四處場域參與環境部環境教育評鑑，環保局管理的「臺南市環保教育園區－藏金閣」自全國34處參評單位中脫穎而出榮獲優良，歡迎民眾踴躍參與導覽及DIY課程，響應綠色旅遊，讓永續行動更貼近我們的日常生活。

觀旅局長林國華說，除自由行外，觀旅局去年底並發表3條適合企業的「臺南低碳旅遊遊程」，除行程計算出碳足跡，並全數取得國際黃金標準（Gold Standard）核發的「碳註銷證明（Carbon Offset）」讓企業可以在辦理員工旅遊之後，申購碳權做為企業ESG永續報告書的減碳成績；也鼓勵民眾多了解環保標章旅宿特色，出遊時選擇有環保標章的旅宿及環保餐廳，感受有益環境保育的旅遊體驗，讓旅行更負責、更有意義。

觀旅局也說明《魚頭君帶路》電子報每月於「臺南旅遊」官方粉絲團不定期推出，以電子方式發行，節省印刷、運輸、倉儲等成本，在提供旅客旅遊資訊的服務同時，也符合節能減碳的潮流，民眾可於「台南旅遊網」下載各期高解析度版本，作為出遊計劃的參考，暢遊臺南更輕鬆便利。