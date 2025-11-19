《魚頭君帶路》 冬季有約·跟著鳥兒去旅行

▲黑面琵鷺生態保護區__黑面琵鷺生態展示館。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南濱海地區因潮間帶濕地富含的有機物質，孕育出大量魚蝦貝類等生物，每年深秋，數以萬計的候鳥飛過萬里天涯來此棲息、覓食、渡冬與繁衍，成為東亞區南北半球候鳥遷徒的中繼站，也是國際認定的重要野鳥棲息地。由於這般的大自然生態盛事，讓臺南每年冬季擁有季節限定的賞鳥行程，除了大小白鷺與各類水鳥可觀賞外，黑面琵鷺、黑腹燕鷗及鸕鶿等稀客更是愛鳥人士及攝影好手的最愛。

市長黃偉哲表示，國際保育候鳥「黑面琵鷺」於今年九月已陸續飛抵臺南棲息渡冬，臺南市府主辦的2025黑面琵鷺保育季系列活動已於10月26日在七股區揭開序幕，邀請各地民眾前來臺南觀賞黑琵和各種冬候鳥，一同透過賞鳥，響應聯合國永續發展目標（SDGs）第 15 項「保育陸域生態」與第 13 項「氣候行動」，共同守護水鳥家園，也守護我們的未來。

南市觀旅局林國華局長表示，11月號的《魚頭君帶路》推出「冬季有約·跟著鳥兒去旅行」主題，介紹六處臺南濱海受黑面琵鷺青睞、作為渡冬棲息、可近距離觀賞黑面琵鷺的熱門地點，並提供六個大臺南濱海賞鳥亭給想要前往的旅人作行程規畫參考。

另「2025臺南聖誕燈節」將於11月28日登場，今年以「光之旅程」為主題，除有特色聖誕燈樹、教會點燈晚會及報佳音等，整個十二月臺南各商圈、百貨及街區更規劃了豐富熱鬧的聖誕跨年系列活動，讓節慶歡樂氛圍傳遞大臺南，一同迎接2026的到來，詳細活動資訊，可上觀旅局官網「台南旅遊網」查詢。

《魚頭君帶路》電子報每月於「台南旅遊」官方粉絲團不定期推出，以電子方式發行，節省印刷、運輸、倉儲等成本，在提供旅客旅遊資訊的服務同時，也符合節能減碳的潮流，民眾可於「台南旅遊網」（https://reurl.cc/zYda4e）下載各期高解析度版本，作為每次出遊計劃的參考，讓您暢遊臺南更輕鬆便利。