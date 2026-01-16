魚類這些部位重金屬、毒素最多！吃鮭魚多1步驟少40％重金屬

吃魚健康，好處也很多，不過營養師張語希提醒，吃錯魚暗藏健康風險，甚至可能將重金屬吃下肚，建議大家參考正確挑選和烹調方式，才能真正吃出營養與健康。

魚類3部位重金屬、毒素最多

營養師張語希表示，魚皮富含膠原蛋白和不飽和脂肪酸，但也是重金屬累積最多的部位，尤其是來自海洋的大型魚種。而魚頭含有DHA、EPA和膠質，但魚鰓周圍可能藏有毒素和寄生蟲，料理時需特別注意清理乾淨。至於魚內臟的營養價值有限，反而是毒素、重金屬和寄生蟲累積最多的地方，不建議食用。

5種魚小心吃

大型掠食魚類：如旗魚、鮪魚和鯊魚，容易累積高量汞與重金屬，孕婦與孩童應盡量避免食用。 高溫油炸的炸魚類：可能含有較多反式脂肪，增加心血管疾病風險。 重口味魚料理：紅燒魚、糖醋魚等重口味中式魚料理，鈉含量往往超標，可能導致水腫和血壓上升。 深海魚：雖然含有豐富的Omega-3脂肪酸，但仍有重金屬風險，建議選擇小尾、有產地標示的魚種，如鯖魚和秋刀魚。 生魚片：生食魚類有寄生蟲和細菌污染的風險，免疫力較弱的人、孕婦和孩童應避免食用。

安心吃魚訣竅

張語希建議，烹調鮭魚時，先去皮再煎，可減少約40%重金屬，若煎完再挑皮，只能減少20%。此外，也推薦選擇體積小、食物鏈短的小型魚種，如秋刀魚、鯖魚和小黃魚，污染相對較少。

張語希說，煮魚湯前可先將魚汆燙一下，可去除腥味和雜質。另外，選購魚類，最好挑選附有CAS標章或產銷履歷的水產品，來源清楚更安心。

張語希強調，吃魚好處多，但必須學會正確選擇、烹調和食用方式，才能真正吃出健康與營養，避免營養變成健康風險。只要掌握這幾個訣竅，就能安心享受美味又營養的魚肉料理。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／張語希營養師

