魚類這些部位重金屬、毒素最多！吃鮭魚多1步驟少40％重金屬
吃魚健康，好處也很多，不過營養師張語希提醒，吃錯魚暗藏健康風險，甚至可能將重金屬吃下肚，建議大家參考正確挑選和烹調方式，才能真正吃出營養與健康。
魚類3部位重金屬、毒素最多
營養師張語希表示，魚皮富含膠原蛋白和不飽和脂肪酸，但也是重金屬累積最多的部位，尤其是來自海洋的大型魚種。而魚頭含有DHA、EPA和膠質，但魚鰓周圍可能藏有毒素和寄生蟲，料理時需特別注意清理乾淨。至於魚內臟的營養價值有限，反而是毒素、重金屬和寄生蟲累積最多的地方，不建議食用。
看更多：營養師公開：外食族六大類餐廳點餐指南！這樣吃再也不怕胖
5種魚小心吃
大型掠食魚類：如旗魚、鮪魚和鯊魚，容易累積高量汞與重金屬，孕婦與孩童應盡量避免食用。
高溫油炸的炸魚類：可能含有較多反式脂肪，增加心血管疾病風險。
重口味魚料理：紅燒魚、糖醋魚等重口味中式魚料理，鈉含量往往超標，可能導致水腫和血壓上升。
深海魚：雖然含有豐富的Omega-3脂肪酸，但仍有重金屬風險，建議選擇小尾、有產地標示的魚種，如鯖魚和秋刀魚。
生魚片：生食魚類有寄生蟲和細菌污染的風險，免疫力較弱的人、孕婦和孩童應避免食用。
看更多：名醫警告：正常人不需要補充魚油！小心增加中風風險 強力證據研究也示警
安心吃魚訣竅
張語希建議，烹調鮭魚時，先去皮再煎，可減少約40%重金屬，若煎完再挑皮，只能減少20%。此外，也推薦選擇體積小、食物鏈短的小型魚種，如秋刀魚、鯖魚和小黃魚，污染相對較少。
張語希說，煮魚湯前可先將魚汆燙一下，可去除腥味和雜質。另外，選購魚類，最好挑選附有CAS標章或產銷履歷的水產品，來源清楚更安心。
張語希強調，吃魚好處多，但必須學會正確選擇、烹調和食用方式，才能真正吃出健康與營養，避免營養變成健康風險。只要掌握這幾個訣竅，就能安心享受美味又營養的魚肉料理。
看更多：1種菜幫肝排毒、1種魚防中風！哈佛醫學院公開「10種超級食物清單」
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／張語希營養師
更多健康2.0報導
吃地瓜穩血糖？小心吃錯變升糖炸彈！這種地瓜一吃就破功
研究揭3大護腦食物！抗氧化、抗發炎、增進記憶一次顧
早餐配1水果恐引發「胃結石」危機！醫列柿子食用3禁忌
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 35
一天吃3顆水煮蛋不夠？醫揭「最營養數量」
生活中心／杜子心報導過去不少人都被灌輸「雞蛋吃多了會讓膽固醇超標」，甚至認為一天最好不要吃超過3顆蛋等觀念，因此不少人早餐只敢吃1顆水煮蛋，還會刻意把蛋黃挑掉。不過，家醫科醫師李思賢指出，這樣的飲食觀念其實早已跟不上現代醫學研究，雞蛋不只沒有想像中可怕，反而是多數人長期低估的高營養食物，吃得太少才是真正的問題。民視健康長照網 ・ 10 小時前 ・ 7
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 2
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格竟上榜
想吃得健康，卻常常越吃越困惑？低脂、全麥、天然、能量補給……這些看似加分的關鍵字，往往讓人誤以為選對了零食，但實際翻開成分表，真相可能完全不同。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黑、白木耳大不同！竟都沒膠原蛋白 營養師：「它」是血管清道夫
黑木耳與白木耳都屬於「真菌類蔬菜」，不過營養價值各有差異。營養師林俐岑提到，黑木耳又被稱為體內的「血管清道夫」，有助於保護心血管、排便順暢、增加飽足感，白木耳則是天然的「養顏滋潤劑」，不僅能增強免疫力，還有皮膚保濕、潤肺止咳。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
10種原因會讓小腿抽筋：小心是腎病、肝病前兆！腳抽筋快吃這些
夜間突如其來的小腿抽筋不僅會打斷睡眠，更可能是身體發出的重要警訊。研究指出，約33%成年人每年至少經歷一次夜間腿部痙攣，而中老年人發生率更高。腎臟科醫師洪永祥提醒，經常性抽筋不單影響睡眠品質，更可能是健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
早餐吃油一點就能瘦？醫推「3食物」燃脂效果超好
生活中心／吳宜庭報導家醫科醫師許書華：「早餐吃油一點竟然可以幫助燃脂？！」，她指出，許多人以為減肥需要餓肚子，但根據《國際肥胖期刊》報導，早餐攝取適量優質脂肪不僅不會讓人發胖，反而有助於燃脂減肥效果更佳。醫師推薦，早餐可以吃「這3樣」，並搭配「2物」，讓一整天的血糖不會在一開始就急速上升。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
研究發現：這蔬菜能防乳癌、肺癌、食道癌！1吃法吸收率增6.5倍
紅蘿蔔看似平凡，卻隱藏驚人的健康效益。功能醫學醫師劉博仁指出，紅蘿蔔不僅富含可轉化為維生素A的β-胡蘿蔔素，還能有效降低多種癌症風險，而烹調時若能巧妙搭配油脂，營養吸收率更可提升至6.5倍以健康2.0 ・ 6 天前 ・ 3
天冷膝蓋卡卡！醫示警「4地雷食物」別碰 恐縮短關節壽命
天氣轉冷，身體循環速度變慢，組織修復能力也隨之下降，關節周圍的發炎物質更不容易被代謝，容易引發不適。疼痛專科醫師邱柏鈞指出，此時應避免攝取過多高糖、油炸、加工食品或酒精，否則恐讓關節卡卡的情況更加惡化。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
營養師點名「這10種飲料」看起來很健康，其實糖超多！ 天然、高蛋白都中鏢
多數人會注意「吃了什麼」，卻常忽略「喝了什麼」。事實上，飲料往往是糖分與熱量最容易被忽略的來源。即使標榜「高蛋白」、「天然」、「補充能量」，也不代表對健康真的加分。營養師指出，許多看似健康的飲品，其實含有大量添加糖，長期下來，可能影響體重控制、血糖穩定與心血管健康。 一天的糖 常常是「喝出來的」 根據美國心臟協會建議：男性每日添加糖上限：36 公克；女性每日添加糖上限：25 公克。而一杯含糖飲料，就可能直接用掉一天的建議攝取量。 營養師建議少喝的 10 種飲料 營養師提醒，不論是添加糖，還是大量濃縮的天然糖，喝太多都會造成負擔。以下是「要少喝、甚至避免」的10種飲料。 1、果汁即使是100%純果汁，一杯240ml的糖分也可能高達30公克以上。此外，果汁缺乏整顆水果中的「膳食纖維」，血糖上升速度更快。▲建議替代：直接吃整顆水果、氣泡水加一點果汁、果汁加一半水稀釋 2、含糖冰茶市售甜冰茶的糖分，常與汽水不相上下，一杯350ml可能含27-35公克糖，即使標示「少糖」也不一定真的低。▲建議替代：無糖綠茶、紅茶；茶加檸檬片 3、含糖咖啡飲品糖漿、奶精、調味奶，讓咖啡變成「液體甜點」。一杯甜咖啡常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
台灣手搖飲成洗腎推手？醫曝年輕人最常踩的5大地雷
生活中心／杜子心報導台灣人愛喝手搖飲早已是日常，但這樣的生活習慣，可能正在悄悄傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥分享一起年輕洗腎案例，一名26歲的上班族女性，為了拚業績早出晚歸，每天一定要喝上2杯手搖飲來紓壓。近半年她常出現臉部浮腫，卻以為只是熬夜太累，直到某天深夜在辦公室加班，突然感到呼吸困難，像是肺部進水般喘不過氣，緊急送醫後才發現，腎功能已經完全衰竭。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 1
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
2童猝死案例讓家長好慌？ 長庚兒醫曝：應有潛在病因
台中一名11歲女童10日跟隨父親外出，買完包子上車瞬間突然大叫一聲後昏迷，當場失去生命跡象，醫院以葉克膜搶命3天，最終仍因腦部缺氧、肺水腫不治。據了解，女童近月有感冒、咳嗽症狀，期間仍能與家人出國旅遊，返台後感冒狀況持續，並曾出現心臟不適。另一起中國湖南案件，根據陸媒報導，女童父母離異，母親送孩子回前夫家時躲在車後不讓孩子找到，女童在街頭邊哭邊找人後倒地，傳出為心因性休克搶救不及身亡，家屬稱女童過去無病史。兩起事件在網路引發討論，也讓不少父母感到恐慌。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
台中 11歲女童離奇昏迷亡 檢今解剖
台中市1名11歲女童日前隨家人赴大陸旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日乘車途中突然大叫一聲後昏迷，經送醫緊急搶救並裝設葉克膜，搶救3天後家屬忍痛拔管，12日病逝。由於女童死因離奇，家屬盼能釐清真相，台中地檢署檢察官已排定15日會同法醫解剖以確定女童死因。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
阿雅吃素30年！網友苦勸「為了健康要吃肉」 她曝營養師指導：懷孕坐月子也全素
阿雅近日分享影片，首度完整說明自己長年吃素的原因。她透露，18歲那年父親生病，因為聽說「吃素可以許願」，便開始嘗試素食，原本只打算維持1個月，沒想到一路堅持到現在，將近30年從未中斷，就連懷孕、生產與坐月子期間也一樣。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 3
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
睡覺一直翻身正常嗎？醫曝真相 小心這1種情況恐有危險
不知道你們有沒有發現有些人，睡著了，就會一直在睡夢中翻來覆去，而有些人睡著了，卻一樣一動也不動？ 正常一晚會翻身約20次 過度頻繁可能有問題 重症醫師黃軒說明，我們正常「每晚睡覺時，大約會翻身20次左右」，但這也因人而異。睡眠狀態中，一般都是無意識的翻身，而這種翻身動作不僅會提高睡眠品質，也為維持健康身體，但其實，過度翻身，卻也可能是一種睡眠障礙的現象！ 睡覺會翻身 有助提升睡眠品質 1、調整皮膚溫度身體與寢具一直以同一面接觸的話，這一面的皮膚就會聚集熱量，然而由於緊貼寢具導致皮膚無法正常排汗，從而無法進行體溫調節。這樣一來，就會導致皮膚溫度升高，刺激睡眠深度，進入淺睡狀態。而睡時翻身的話，可以避免一面皮膚溫度過高，消除不舒服的感覺，這樣一來就可以維持深度睡眠的狀態了。2、促進血液流通一直以同一姿勢睡眠的話，身體對床墊施加了壓力，而由體重產生的壓力及重量會導致血液及體液循環不暢。特別是後背、屁股之類容易產生重量的部位，與床墊貼合的太久將會更不利於血流及體液的循環。翻身有助於改善血流及體液的循環，也可以調整血液的不均衡狀態。 3、睡眠週期轉換睡眠深度可以分為：快速眼動睡眠（身體休息，腦活常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 發表留言