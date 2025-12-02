魚類10大營養功效：改善視力、預防失智、促進傷口癒合
人體中有6至7成是水分，其餘最多的營養素就是蛋白質，包括毛髮、肌肉、酵素、抗體、荷爾蒙、血球、血管、皮膚、結締組織、神經傳導物質等等，皆是由蛋白質所構成，而且，腦細胞有35％也是由蛋白質組成。
康寧醫院營養師陳詩婷說，一旦身體缺乏蛋白質，人是無法被架構起來的，也因此，若缺乏蛋白質，人的頭髮會掉、消瘦、免疫力下降、荷爾蒙不足等狀況都會發生。其中，蛋白質之於人體，到底有哪些功能？
蛋白質的5大功能
建造及修補組織
蛋白質是人體的建築材料，嬰兒從小小的胚胎開始，就必須利用蛋白質來形成肌肉、血液、神經、骨骼、毛髮等；而成年人也需要透過蛋白質，來更新老化的組織、修補受傷的機體。
提供能量
1公克的蛋白質可以產生4大卡的能量，除了可以用來組織建造與修補的重要來源外，蛋白質也像碳水化合物、脂肪一樣，可用來燃燒並提供能量；但因蛋白質的功用實在太重要了，而且熱量利用率偏低，非到萬不得已，身體是不會燃燒蛋白質產能的，因為這樣對身體是很不划算的。
合成酵素、荷爾蒙、抗體
蛋白質在細胞中可做為催化化學反應的激素，譬如消化酵素等，同時也是身體合成各種荷爾蒙的重要成分，例如內分泌激素、胰島素、升糖素等；最重要的是，蛋白質是體內防禦的重要關鍵，因為抗體的主要組成成分就是蛋白質。
攜帶功能
蛋白質可以攜帶各種物質，幫助身體完成吸收、運輸的作用，例如脂蛋白可以運送三酸甘油酯、膽固醇等。
5、神經傳導功能
蛋白質具有作為神經傳遞的物質，譬如色胺酸是血清素的前驅物，若缺乏的話，可能會導致憂鬱的現象；另外，甘胺酸是血紅素的前驅物；酪胺酸是腎上腺素、多巴胺的前驅物等。
魚類的10種營養價值
富含Omega-3脂肪酸
比起其他動物性脂肪，魚肉含的不飽和脂肪酸比較高，尤其是Omega-3脂肪酸，研究證實，每週吃5次以上魚肉的人，罹患冠心病的比例減少了64％，這是因為Omega-3脂肪酸可以降低血液中的三酸甘油酯，能幫助血栓的軟化，降低心血管疾病的發生風險。
2、幫助腦部發育
魚類脂肪含豐富EPA與DHA，對於腦部正在發育的寶寶有很大的好處，研究發現，DHA可以使腦神經間的訊息傳達順暢，增強記憶力、反應與學習能力；更有研究發現，EPA與DHA還有預防及改善失智症的症狀。
改善視力
不僅幼兒發育需要EPA與DHA，成年人也需要。研究發現，適量攝取EPA與DHA，對於改善視力、預防青光眼和黃斑部病變等疾病，都很有幫助。
熱量較低
魚類的脂肪含量低、水分多，在營養學的分類上，一般魚類幾乎都屬於低脂肉類，每份僅含3克的脂肪（注意：鱈魚及鮭魚為中脂，秋刀魚為高脂），平均熱量約75大卡；而一般的牲畜幾乎都是中脂肉，每份含5公克的脂肪，平均熱量約120大卡
豐富的微量元素
魚類含有身體所需的微量元素，包含銅、碘、鎂、鉀、鐵等礦物質，可以幫助身體各種催化反應的進行。
鈣質含量豐富
一些體積小的魚類，譬如香魚、沙丁魚、吻仔魚、小魚乾等，可以整條吞食的魚類，都是絕佳的鈣質來源，適量攝取可以改善骨質疏鬆的狀況。但血膽固醇較高的人就不建議多吃，因內臟本身的膽固醇比較高，也因此整條吞食的魚類，吃進肚的膽固醇含量相對較高。
豐富的維生素
魚類的肝臟中含有豐富的脂溶性維生A及維生素D，而魚類則有豐富的水溶性維生素B12、B6、菸鹼酸等，可以幫助蛋白質更好被吸收利用。
降低乳癌風險
刊登在《英國醫學期刊》的報告中，發現每天多吃進0.1克的魚油，就能降低5%的乳癌風險，這是因為魚類含有豐富的多元不飽和脂肪酸，與強化免疫系統有很大的益處。
掃除負能量
研究發現，一週吃兩次以上的魚類，可以降低女性25％的憂鬱風險。這是因為魚類的大量Omega-3脂肪酸，會和女性的黃體素結合，進而促進腦部運作，降低憂鬱的情況。
10、幫助傷口癒合
魚類含有非常豐富的蛋白質，而且肉質非常好消化吸收，因此，很適合身體有傷口、手術開刀的人，可以幫助傷口的癒合。
（本文摘自常春月刊、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
