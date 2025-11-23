「魚餃界LV」三記零售漲5－10元 最貴一盒139

基隆知名三記魚餃近期業者調漲價格。（圖／東森新聞）





明天又要變冷囉，很多人喜歡吃火鍋時，你心中必備配料是哪一味？不少人喜歡魚餃、蛋餃，基隆三記魚餃是不少人最愛，甚至被譽為「魚餃界LV」，不過近期業者調漲價格，零售通路一盒都漲5－10元，最貴甚至一盒139元，另外總是一起販售的「可口美蛋餃」也漲價，目前一盒70－100。

火鍋煮滾下料，不少人吃鍋最愛魚餃、蛋餃，尤其基隆三記，大顆飽滿皮Q鮮甜真材實料，被譽為魚餃屆LV，不過現在想吃得多掏點錢。

基隆知名三記魚餃、可口美蛋餃不少通路都看的到，就連小型雜貨店都有賣，不過近期業者公告調漲，一盒蛋餃是70元，還有部分通路賣到100元。

雜貨店闆娘表示，蛋餃沒目前漲海鮮餃類漲5元，分別是70元和90元。有團購業者則公告，蛋餃魚餃11／1起一律漲5元，再到連鎖賣場直擊，蛋餃一盒飆到119元，海鮮餃類139元，翻出108年調漲公告，當時還是從35塊漲到40塊，6年間漲了2－3倍，消費者能接受嗎。

民眾：「（蛋餃最貴）五六十吧，（80以上）不會買，可以接受，就現在物價，因為他手工的，我印象中還不錯吃，所以到100塊都可以接受，可以接受。」

而不少顧客有發現，三記自家其實沒有蛋餃，反而都是和可口美一起賣，還很有態度，近幾年工廠已經不零售，三記魚餃業者則表示，每個通路漲幅不同，零售價也是通路自行決定。

三記魚餃業者：「上一次漲價，已經差不多三四年前。」

而說到北部蛋餃霸主，當然不能不提南門市場現烤蛋餃，外皮烤到微焦，肉餡雖然明顯較多，但原味10顆已經來到180，排隊時一人還限購兩盒。蛋餃、魚餃隨著原物料上漲，身價跟著漲，似乎不再是大家印象中最親民平價火鍋料代表。

