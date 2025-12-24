魚香涎進軍野生市場 樹立烏魚子透明溯源標竿

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 在琳瑯滿目的烏魚子市場中，不少消費者面臨同樣的疑問：「這片號稱野生的烏魚子，到底來自哪裡？價格合理嗎？」為解開烏魚子愛好者心中的迷霧，養殖烏魚子的專家「魚香涎」宣布推出全新日常系列「魚香食野」，正式販售野生烏魚子，並以公開透明為核心，透過完整溯源與教育資訊，讓消費者能清楚分辨野生與養殖魚子的差異，理解價格與成本，依口味理性選擇。

為了找到最純淨、最安心的野生烏魚子來源，團隊展開全球尋源計畫，從東南亞、非洲、南非到中國、墨西哥，歷經嚴格篩選與環境評估，最終鎖定海洋環境純淨、工廠衛生規範嚴謹的「巴西聖卡塔琳娜州」。

廣告 廣告

魚香涎堅持合法報關與原產地證明，將最新鮮的生卵運回台灣，由自家團隊全程監控加工。巴西野生烏魚子色澤金黃亮橘，低鈉不死鹹，口感外酥內糯，帶有淡雅奶香與堅果尾韻，是茶席或佐酒的理想選擇。正因如此，「魚香食野」不僅是一個產品線，更象徵品牌對市場的誠實宣言，未來將延伸至更多平價、健康、不過度加工的食品，並結合在地小農，提供天然、安心的日常美味。

龍吟點金干貝米，米香與干貝精華匯聚。（圖/業者提供）

除了跨足野生烏魚子市場，魚香涎核心根基仍深植於嘉義。憑藉三十多年的養殖經驗，品牌建立起「養殖、研發、加工」的一條龍經營模式。旗艦商品「琥珀烏魚子」堅持養殖三年以上，並於海水池中加入益生菌培育。每片烏魚子皆經過五十道精細工序，生產工廠擁有ISO22000 與 HACCP 雙重國際認證，商品也獲得 ITQI 國際風味二星與 AA TASTE AWARDS 全球無添加驗證。這份專業與堅持造就了魚香涎「琥珀烏魚子」的獨特形象：魚卵飽滿、油脂均勻、色澤亮橘，少鹽不死鹹，每口都帶來穩定且細膩的口感。

酥香包裹整顆烏魚卵的烏金天婦羅為年節餐桌的金色焦點。（圖/業者提供）

迎接馬年新春，魚香涎再度跨界聯手名店「呷七碗」，推出升級版「烏魚子干貝米糕」，今年份量加大至 1000 克，口感更Q彈、海味更濃郁；獨家奢華新品「烏金天婦羅」以整顆烏魚卵包裹花枝漿與豆皮，氣炸、油煎或烤箱烹飪皆宜；熱銷三年的「烏金雪磚餅」也增添切達起司與蔓越莓兩種新口味，採用海藻糖取代棉花糖，整體風味不甜膩。目前，新春系列已上架全台新光三越、大遠百及全家便利商店的預購刊物，一月底更將於台北統一時代百貨快閃登場。

蔓越莓烏金雪磚餅，酸甜果香襯托鹹鮮風味。（圖/業者提供）

對魚香涎而言，品牌的承諾清晰而簡單：每一片烏魚子，無論養殖或野生，都應該吃得安心，也吃得出真味。從嘉義自家養殖池到巴西純淨海域，再到每一位消費者的餐桌，魚香涎以透明、專業與品質堅持，交出了最誠實的美味承諾。