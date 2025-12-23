魚鱗變黃金！枋寮新龍社區奪金牌農村銅牌 揭牌見證漁村轉型

新龍社區以「魚鱗一片、希望無限」為發展理念，積極推動循環經濟與產業創新。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕廢棄魚鱗也能變黃金！屏東縣枋寮鄉新龍社區長期深耕在地養殖漁業，不僅將龍膽石斑魚鱗提煉成膠原蛋白保養品，更利用魚骨熬製濃湯，成功將傳統漁業廢棄物轉化為高經濟價值的「黑金」，展現驚人的循環經濟軟實力。該社區今年從全台974個參賽單位中脫穎而出，勇奪第三屆金牌農村競賽銅牌，並取得特色農業旅遊場域認證，屏東縣政府與農村水保署台南分署特別舉行揭牌儀式，見證這處國境之南漁村的榮耀時刻。

新龍社區以「魚鱗一片、希望無限」為核心理念，是屏東推動農村再生的模範生。過去被視為廢棄物的魚鱗，在社區積極研發下，搖身一變成為面膜、保養品及食品；此外，社區更推動「全魚利用」，將魚骨製成鮮味濃湯，甚至跨界推出各種魚肉零嘴，成功解決環境廢棄物問題，更為傳統養殖漁業注入創新活水。

除了金牌農村銅牌的殊榮，新龍社區在農村水保署臺南分署輔導下，今年更一舉拿下「特色農業旅遊場域認證」，以及「食農 PLUS」、「永續 PLUS」雙重認證。社區利用盈餘回饋鄉里，在官方資源挹注下打造「新三漁產業展售暨老幼共學中心」，成為結合產業展售、觀光體驗與社區照護的多功能據點，展現強大的社區凝聚力。

縣府農業處長鄭永裕在揭牌儀式上表示，新龍社區完美落實了「生產、生活、生態」的三生平衡，透過「樂漁、慢漁、食漁」的新三漁概念，將一級養殖產業升級為六級觀光體驗。遊客來到這裡，不僅能品嚐在地的龍膽石斑料理，更能透過「漁村餐桌」深刻體驗食魚教育。縣府未來將持續陪伴社區，深化在地特色旅遊，歡迎全台民眾南下屏東，親身感受這個金牌漁村的魅力與活力。

