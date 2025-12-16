魚鷹機頻繁墜毀竟是人禍! 2大問題害數十美軍死亡 改善還要等10年

準備降落在日本自衛隊船艦上的旋翼「魚鷹」機。 圖：翻攝自 騰訊網 hawk26 講武堂

[Newtalk新聞] 美國政府問責局和美國海軍航空系統司令部最近接連出台 2 份報告，直指近年來多次造成美軍重大傷亡的「魚鷹」傾轉旋翼機墜毀事故，是典型的「人禍」。

美國《航空學家》網站 14 日稱，五角大廈承認，負責監管的聯合專案辦公室未能及時解決長期存在的安全隱患，造成數十名美軍士兵喪生。

報導稱，V-22「魚鷹」傾轉旋翼機問題重重，近年發生的致命性事故原因包括零部件故障、聯合專案辦公室在安全和風險溝通方面與一線部隊不一致，以及美國海軍陸戰隊、海軍和空軍的協調不力。美國政府問責局和海軍航空系統司令部 13 日分別發佈報告，承認解決這些問題至少需要 10 年時間。

美軍MV-22B魚鷹機。 圖：翻攝「X」@VirtualBayonet

「魚鷹」的全面研發工作始於上世紀 80 年代，它獨特地融合了直升機和固定翼飛機的優勢：起飛或降落時兩副巨大的螺旋槳轉向垂直方向，能像直升機一樣在狹小場地、艦船甲板垂直起降或短距滑跑起飛；空中正常飛行時，螺旋槳又轉為水準方向，像螺旋槳固定翼飛機一樣在高空高速飛行。「魚鷹」以海軍陸戰隊的 MV-22 版本為基準，隨即衍生出美國空軍和海軍的改進型號。

然而「魚鷹」服役以來，其墜機事故接連不斷。2000 年 4 月，率先進入測試階段的海軍陸戰隊型號 MV-22 發生墜機事故，造成 19 名陸戰隊員喪命。美軍早先宣稱這起事故是由飛行員操作失誤引起的，但近年的調查顯示，該機墜毀與機械故障有關。

同年 12 月，另一架 MV-22 因液壓管路爆裂和電腦軟體缺陷墜毀，導致 4 人死亡。受此影響，MV-22 不得不停飛，並對多個部件進行了重新設計。

美戰爭 ( 國防 ) 部長海格塞斯搭乘美軍魚鷹機出現在波多黎各，還對美軍喊話。許多美軍將領不滿海格塞斯愛作秀又不切實際的作風。 圖 : 翻攝自地球村的故事

美國政府問責局的報告稱，當前美國海軍陸戰隊擁有 348 架 MV-22，美國空軍擁有 52 架 CV-22，美國海軍擁有 29 架 CMV-22。

然而美國海軍航空系統司令部的資料顯示，「魚鷹」在2020-2024年期間的平均戰備和可用率較低，美國海軍和空軍特種作戰司令部為 50%，美國海軍陸戰隊為 60%。更糟糕的是，自 2022 年以來，「魚鷹」傾轉旋翼機在 12 起 A 級事故（指總損失超過 250 萬美元或飛機被毀，且人員傷亡涉及死亡或永久性傷害的事故）中，共造成 20 名美軍士兵喪生。

美國政府問責局稱，對「魚鷹」近年相關墜機事故的調查發現，其變速箱齒輪因製造材料的雜質而存在缺陷，容易導致齒輪破裂並引發災難性故障；另一個缺陷是「硬離合器接合」問題，即離合器短暫打滑後突然重新嚙合，導致動力猛增並損壞傳動系統，造成飛機失控。

日本防衛省將「魚鷹」部署至佐賀基地，將可大幅擴展「魚鷹」的作戰範圍，進而加強日本對西南諸島的防禦能力。 圖：翻攝自 騰訊網 hawk26 講武堂

2023 年 11 月駐日美軍一架CV-22 「魚鷹」墜機造成 8 名美國空軍人員喪生，這是美國空軍自 2018 年以來最慘重的人員損失，也是「魚鷹」服役以來最嚴重的人員傷亡事故。

事故調查發現，該機變速箱齒輪所用的合金存在品質控制不佳和製造工藝缺陷，導致運行中突然破碎。美國海軍航空系統司令部稱，自 2006 年以來，「魚鷹」共發生了22起因變速箱齒輪加工缺陷導致齒輪開裂的案例。

報導提到，儘管早在十多年前「魚鷹」變速箱齒輪的這個缺陷就被識別為「會導致災難性後果」的最高等級風險，但相關資訊並未有效傳達給一線部隊，一直到 2024 年 3 月，「魚鷹」聯合專案辦公室才正式承認變速箱齒輪缺陷帶來的總體風險，並更改了程式和執行更保守的著陸標準。如今美軍提出的整改措施是將關鍵變速箱齒輪材料升級為純度更高的「三真空熔煉」合金，但預計要從 2026 年 1 月才能開始部署。

一架V-22魚鷹傾轉旋翼機運輸機在美國威斯康新洲基地展示懸停能力。 圖 : 翻攝自新華網

此外，2022 年 6 月，正是該缺陷導致一架 MV-22B 在美國加州墜毀，機上 5 名海軍陸戰隊士兵死亡。報導稱，「硬離合器接合」缺陷也早在 2010 年就被確認為最高等級風險，但相關措施直到 2023 年才全面到位。美國海軍航空系統司令部因此批評「魚鷹」聯合專案辦公室未能及時向一線部隊通報這些安全問題。

作為美軍第一種大規模裝備的傾轉旋翼機，「魚鷹」既具備了傳統直升機的垂直起降能力，能擺脫對地面跑道的要求，也可以像固定翼飛機那樣高速飛行，飛行距離和運載能力更遠大於同等級直升機。

也正因為傾轉旋翼機的這些固有優勢，美國陸軍雖然沒有採購「魚鷹，但近年選擇的新型空運平臺V-280「勇士」也是在「魚鷹」基礎上進行大幅改進的新一代傾轉旋翼機。

