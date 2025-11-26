殷彩霞

這是一個春暖花開，陽光明媚的清晨！

身穿青色連衣裙的她緊緊挨著老公和孩子，哼著小調，唱著小曲，悠閒地散步在林蔭小道邊。

遠遠望去，她的夥伴們正興高采烈、津津有味地啃著零食，吃著早餐，追逐著，嬉鬧著，不亦樂乎！

“老婆，你看，前面有一塊青菜地，我去給你們娘兒倆弄點好吃的？”他溫柔地望著她。

“不嘛，不嘛，我也要去。”孩子一臉的調皮。

“去，去，去，我們都去。”她的臉上掛滿幸福。

他們來到綠油油的菜地裏。

“老婆，這個好吃，給你。”

“你也吃嘛。”她撒著嬌。

“我要吃，我要吃。”孩子嬉笑。

溫馨幸福的畫面印在這片菜地裏，他們盡情地享受著這片菜地所帶給他們的美味，似乎忘記了一切……

“啊！痛，爸爸媽媽救我……”孩子的驚叫聲飄過菜地，他和她嚇壞了。他忙爬過去，想用自己的身體去保護孩子，但太遲了，一只大手已掐住他的孩子，並放進了一個玻璃瓶！孩子瘦小的身子不停地顫抖著，哆嗦著。她傻眼了，緊跟著也被捉了進去，玻璃瓶裏面還有好多昔日的夥伴！望著老婆和孩子，他傷心極了，後悔自己怎麼要離她們那麼遠？看著老婆嚇呆的臉，看著孩子恐懼的眼神，他感到無助極了！

“老公，你走吧，不要管我們……”她絕望地哭。

“要生一起生，要死一起死，沒有你們，我活著有什麼意義？”他的心在淌血！

他用最快的速度爬到瓶邊，用力地頂著瓶子，一次，兩次，三次……沒有用，他的心在淌血！那只大手又伸過來：“咦，哪里跑出來的，還有這麼大的一條青蟲！”他也被丟進了玻璃瓶！

“老婆，孩子，我來救你們！”他摟著她和孩子說。

“怎麼救？怎麼救？老公，你怎麼那麼傻呀，叫你不要管我們，你怎麼就不走呢？”她哭成一團，癱在瓶底。

“我怎麼忍心扔下你們？沒有你們，我活著有什麼意義？”他的心再次淌血！

他用力地搖著瓶子，推著瓶子，捶著瓶子……他已經筋疲力盡，嘴角流血。但他知道不能停，不能放棄。一百下，兩百下，三百下……瓶終於倒地，他奮不顧身，用盡最後的力氣將老婆和孩子推出瓶口！

“老婆，孩子，你們快跑，快跑啊！”他癱軟在地，再也爬不動了。

“咦，瓶子怎麼倒了呢？”那只大手又伸過來扶起玻璃瓶，抓起瓶口邊的他掛上魚鉤。看著老婆和孩子漸漸遠去的背影，他輕輕地笑了。魚鉤從他的嘴角穿過胸口以至整個身子，他都沒有一絲掙扎，似乎忘記了所有的痛！隨著一道優美的弧線，在他被拋到水面即將沉入水底的一刹那，他流出最後兩滴清淚：“老婆和孩子，你們一定要好好活下去，我愛你們……”