「魟魚老師」無恥辯詞曝！他猥褻5男童另拍性影像 判12年確定「要入獄」

綽號「魟魚老師」的男子林觀復擔任兒童假日營隊帶隊老師，竟利用與男童共宿機會，將仰躺入睡的男童翻成趴姿，脫褲子「手指戳肛」，另以按摩為藉口，用下體磨蹭對方大腿處，甚至還拍下一人性影像。林男強制猥褻5名男童，被逮後卻一度瞎掰男童「誇大渲染」、「他們覺得這樣是在玩」，律師在開庭時坦言他「天怒人怨」但希望爭取輕判。一、二審均重判12年，經最高法院駁回上訴定讞。他須入獄。

林觀復畢業於陽明交通大學，有高學歷的他擔任體操教練，還在新竹某學校營隊擔任帶隊老師，負責在夏令營和冬令營帶兒童遊戲和照顧住宿。他被暱稱為「魟魚老師」，沒想到看似清秀無害的老師竟是大色狼，專對懵懂無知的孩童下手。

他猥褻弟弟，不放過哥哥

調查指出，曾有兩兄弟同時參加營隊，林男趁和弟弟A童夜晚共宿機會，將A童由正躺翻成趴睡，甚至動手硬脫A童褲子，用手指玩弄肛門。隔天，A童因過度驚嚇不停大哭，營隊老師沒察覺異狀，將哥哥B童送來跟他作伴，沒想到，林男竟也對B童下手，連續兩天用下體磨蹭B童臀部。

離譜的是，林男某次又逮到機會和C童共宿，他先撫摸對方的肩背、大腿及臀部，然後拿著痠痛軟膏假借要幫C童按摩，卻用下體在其大腿處恣意磨蹭到射精。他同樣用按摩當藉口，強制猥褻D童，D童連兩晚被林男騷擾到沒辦法睡覺，向媽媽求救才停止留宿，改為白天上課。

檢方查出，另一名參加營隊的E童也和林男共宿，E童向老師抱怨身體痠痛，林男假借幫忙按摩，用同樣的方式強制猥褻得逞。此外，林男在教一名身分不詳的男童做「體操正分腿」動作時，趁男童趴在地墊上、雙腿劈開之際，用手撥開他的連身衣服露出臀部、肛門，趁機拍攝10多張性影像存檔。

據了解，A童和B童事後回家告訴爸媽此事，爸媽氣炸火速報警，檢警前往林男住處搜索後揪出全案。一審判決認定，林男對5名男童前後強制猥褻11次，另拍攝性影像，行為極為惡劣，考量他一開始否認犯行，直到檢警還原他的手機後，才在最後一次偵查庭認罪，判他合併執行12年。

他上訴二審求輕判，檢方則上訴求重判。

林男猥褻5童，開庭還瞎掰他們覺得在玩。示意圖。取自Unsplash

開庭瞎掰，檢方揭他無恥辯詞

林男委任律師上訴二審時主張，林男已經全部認罪，犯後態度尚可，而他每個罪名均被量處3年6月到4年不等，顯然刑度過重，違背罪責原則，且最後的合併執行刑也過重。委任律師指出，林男的所作所為雖然「天怒人怨」，但希望法院考量他素行良好，且犯案時才剛滿22歲，加上有良好的教育背景，建請法院從輕量刑，讓他有機會早點復歸、回饋社會。

檢方則火力全開，直指本案被害男童年僅7歲到11歲，身心發展還不健全，對於性自主意識更懵懂無知，他竟破壞兒童和家長對於師長的信任，多次強制猥褻兒童，導致被害人家長因子女被侵犯承受重大傷痛，他的犯罪危害非常嚴重。

檢方痛斥，林男在警詢、偵查起初全都否認犯行，一度聲稱被害男童的說法「誇大渲染」，並辯稱「他們覺得這樣是在玩」，林男甚至大言不慚地說，「應該讓一個無罪之人可自由發展其事業，進行學業及工作，而非被浪費一段時間（被羈押禁見）」。但是，林男的囂張沒有維持多久，檢警後續還原扣案手機，以及他被法院裁定羈押禁見後，他察覺事態嚴重，才在最後一次接受檢察官偵訊時，坦認部分犯行。

檢方指出，林男在一審開庭時還自稱，「我在性意識、性取向等還在摸索階段，無處發洩學業壓力及性慾，才做出本件犯行。」種種跡象均顯示，林男的犯後態度不佳，原審量刑顯然過輕，無從撫慰被害人及家屬承受的傷痛。

檢方另拿出數據佐證一審裁定執行刑不當，檢方表示，一審共判12罪，加總刑度高達44年2月，最後只裁定12年的應執行刑，比例僅占27.16%，刑度過輕，難收懲儆之效。檢方更擔心這樣判，可能會讓被告心存僥倖，感覺刑期折抵越多越划算。

不過，二審斟酌後認為，原判決並未濫用裁量權，也充分審酌各項量刑因子及敘明原因，因而駁回檢辯上訴。案經上訴最高法院駁回，全案定讞。林男確定要關12年。

