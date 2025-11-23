魯比歐滅火「俄烏28點和平方案」稱「俄方許願清單」...李忠憲分析「給台灣上了一課」：澤倫斯基懦弱的話、川普無需TACO

近日傳出一份讓烏克蘭、歐洲恐慌的「28點和平方案」，要求烏克蘭割地等，烏克蘭總統澤倫斯基明確表態，不會接受這份方案。美國總統川普日前還出面嗆聲「澤倫斯基必須接受」，美國務卿魯比歐今（23）日卻出面緩頰，表示這僅是「俄方許願清單」。成大教授李忠憲直言，如果澤倫斯基選擇怯弱求和，川普就不需要「TACO」了。所以川普那花拳繡腿的招式已經被大家看透，這也是對台灣人上了ㄧ課。

近日傳出，美國川普政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的「28點和平方案」，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。川普還說，澤倫斯基不一定要滿像這項提案，「但如果他不喜歡，他們就只能繼續打仗」；澤倫斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導，外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。

對此，川普今日在白宮回應媒體時說，這項計畫並非提供給烏克蘭的「最終方案」，美國正在試圖讓戰爭結束，無論是用什麼方式，都必須讓它結束。

美國國務卿魯比歐今日更緊急滅火，表示這份據傳由白宮施壓烏克蘭接受的方案，實際上並非美國的官方立場，而是一份單純轉達「俄羅斯要求」的文件，甚至被形容為「俄方的許願清單」。

「這兩天的轉折，X的評論最為精闢」，李忠憲今日在臉書發文表示，大家應該都知道那是俄羅斯許願清單，大家恐慌憤怒的是，美國竟然拿來壓迫烏克蘭。

李忠憲酸說，現在可能看到烏克蘭態度強硬不退讓，歐盟反彈又太大，所以川普又「TACO（收手 / 轉彎 / 找台階下）」了。澤倫斯基第一時間並沒有強硬拒絕，只是擺出哀兵態度，訴諸國內和歐盟輿論。

李忠憲直言，如果澤倫斯基選擇怯弱求和，川普就不需要TACO了。所以川普那花拳繡腿的招式已經被大家看透，這也是對台灣人上了ㄧ課。

李忠憲解釋，TACO就是「Take A Course Of action（收手 / 轉彎 / 找台階下）」後來在美國社群裡被延伸成一種戲謔用法，意思大概是：把前面放狠話的姿態收掉，忽然縮回去、轉彎、改口、不敢硬幹到底。

（圖片來源：三立新聞）

