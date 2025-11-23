魯比歐稱與烏克蘭的談判取得「重大進展」 川普態度轉彎：相當滿意

美國國務卿魯比歐。（圖／達志／美聯社）

根據《BBC》報導，美國、歐洲與烏克蘭高層今天在瑞士日內瓦展開會談，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）宣稱談判已進行約96小時，並表示進展顯著，但多方仍認為談判是臨時促成，歐洲、日本及加拿大方面先前對烏克蘭遭施壓的情況表達不滿。

魯比歐在日內瓦的記者會中表示，今日是「非常成功的一天」，談判各方針對原本多達26至28點的計畫內容進行了條目精簡與整合，但最終協議仍需各國領袖拍板定案。他指出，儘管尚有數項細節需進一步磋商，整體而言，進度已遠勝過去幾日。

廣告 廣告

外界普遍認為，美國對烏克蘭的安全保障與戰後安排，仍是談判焦點之一。魯比歐也承認，讓烏克蘭「感到安全」是任何結束戰爭協議中不可或缺的一環，但對具體內容則不願透露。

稍早，美國總統川普曾抨擊烏克蘭對美援助「毫無感激」，一度引發爭議。不過魯比歐轉述，川普已對談判進展「感到滿意」，魯比歐補充道，他本人也非常樂觀地認為，「我們將在一段非常合理的時間內很快達成目標」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本人也透過社群媒體回應，表示「已收到來自川普團隊的正面訊號」，對外交途徑的啟動表示肯定。

談判將於24日持續進行。多位美國與烏克蘭官員指出，澤倫斯基目前正在考慮於本週赴美訪問，但是否成行仍取決於日內瓦和平談判的進展與結果。由於本週適逢美國感恩節連假，行程安排受到更多不確定因素影響。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

怕台灣有事！日擬強化西南離島防衛 設地下避難所因應台海危機

民主黨議員鼓動軍方抗命 川普不滿嗆「煽動叛亂的人應馬上入獄」

罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧